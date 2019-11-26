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Когда в Украине появятся платные дороги: глава "Укравтодора" назвал сроки

26 ноября, 12:59

Концессионные планы затрагивают только новое строительство, заверил Курбаков

/ Фото: Pixabay

Первые платные дороги в Украине могут появиться через три-четыре года. Об этом заявил председатель Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор") Александр Кубраков. Он уточнил, что речь идет исключительно о строительстве новых дорог.

"Например, в Польше появились автобаны А-2, А-4 – это новая дорога, которой раньше не было. Обычно есть альтернативные дороги, и новая трасса может быть платной, но если мы сделаем дорогу, которая не имеет альтернативы, то этого наше общество не поймет. <...> Если в следующем году у нас будут инвесторы на такие участки на новое строительство, которое может быть отдано в концессию, будет необходим еще год для получения государственной гарантии. И на новое строительство еще нужно два года. То есть как минимум 3-4 года, и у нас появятся такие дороги", – сказал Кубраков в эфире одного из украинских телеканалов.

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Глава "Укравтодора" также отметил, что за все время независимости Украины в стране не было ни одной дороги, которую бы построил инвестор, она была отдана в концессию и была бы платной.

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Как сообщалось, в утвержденной парламентом программе деятельности Кабмина на ближайшие пять лет говорится, что за это время основные дороги Украины – 24 тыс. км – будут приведены в хорошее состояние. Кроме того, в правительстве, действительно, планируют заняться строительством первых платных и концессионных дорог.

Также Кабмин намерен ввести систему контроля качества строительства автомобильных дорог и их безопасности. Защита автодорог от разрушения будет обеспечиваться в том числе автоматическими средствами габаритно-весового контроля WIM (Weigh-in-Motion).

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