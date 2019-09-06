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Комитет ВР намерен восстановить судоходство по реке Припять

6 сентября, 09:17

Проект Е-40 предусматривает создание речного пути от Балтийского до Черного моря

/ Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры рассматривает на заседании вопрос восстановления водного сообщения Днепр-Припять. Об этом сообщил секретарь комитета Геннадий Вацак.

"За 14 лет ни одного сдвига в восстановлении водного сообщения Днепр-Припять. Несмотря на очевидные экономические и геополитические выгоды проекта Е-40, сдвигов ноль! Поднял данный вопрос на заседании комитета", – написал он на своей странице в Facebook в четверг.

Вацак отметил, что проект Е-40 предусматривает создание речного пути от Балтийского до Черного моря через реки Висла, Западный Буг, Припять и Днепр. Его протяженность составит более 2 тыс. км. В реализации проекта примут участие Польша, Беларусь и Украина.

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"По прогнозам, реализация этого проекта может увеличить на 10 млн тонн общий объем грузов, перевозимых по Днепру. Финансируется речной путь средствами Евросоюза, который готов выделить трем странам-участницам 12 млрд евро, из которых на долю Украины приходится 32 млн евро ", – добавил он.

Руководитель Администрации морских портов Украины (АМПУ) Райвис Вецкаганс в июле 2019 года высказал мнение, что восстановление судоходства на реке Припять позволит раскрыть транзитный потенциал Украины за счет развития речного транспортного коридора от Балтийского до Черного моря.

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"По инициативе Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, а также при поддержке Европейского банка реконструкции и развития компания Royal Haskoning DHV в мае текущего года завершила обследование на территории Беларуси судоходных гидротехнических сооружений водного пути Е-40, связывающего Балтийское и Черное моря через Вислу, Западный Буг, Припять и Днепр. В ближайшее время рабочая группа с участием специалистов АМПУ, филиала "Дноуглубительный флот" АМПУ и Госгидрографии проведет аналогичную работу на украинском участке рек Припять и Днепр", – сказал он.

Напомним, что в Чернобыльскую зону запустят речные туристические маршруты по рекам Припять и Уж

В Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения отметили, что агентством разработаны водные маршруты посещения зоны отчуждения. В разработке маршрутов были задействованы специалисты Чернобыльского заповедника, ГСП "Экоцентр" и ГП "ЦОТИЗ". В частности, маршруты предусматривают передвижения реками Припять и Уж.

Как сообщали "Сегодня", 10 июля новый саркофаг на ЧАЭС пущен в эксплуатацию и передается в управление Украине. Международное сообщество собрало 1,5 млрд евро на реализацию проекта. Конфайнмент прослужит минимум 100 лет. На мероприятии присутствовал и президент Украины.

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