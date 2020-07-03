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Коронакризис продолжается: Airbus уволит 15 тысяч человек

3 июля, 08:13

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Основное число сокращений придется на Германию и Францию

Европейский авиакосмический концерн Airbus SE планирует сократить порядка 15 тысяч рабочих мест к лету 2021 года. Компания приняла такое решение, чтобы адаптироваться к последствиям пандемии коронавируса. Кроме того, ранее компания пострадала из-за пошлин со стороны США.

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"Снижение активности в сфере коммерческой авиации составило около 40% в последние месяцы на фоне беспрецедентного кризиса в отрасли. Объемы производства коммерческих самолетов были адаптированы к этим условиям", – объясняется в заявлении концерна.

Основная часть планируемых сокращений придется на Германию и Францию – 5,1 тыс. и 5 тыс. рабочих мест соотвественно.

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"Airbus столкнулся с самым тяжелым кризисом, в котором когда-либо оказывалась отрасль", - заявил главный исполнительный директор компании Гийом Фори.

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В Airbus считают, что объемы авиаперевозок не смогут вернуться на докарантинный уровень до 2023-2025 годов.

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Напомним, в Европе от транспортных последствий коронавируса пострадали также автопроизводители. Например, немецкийBMW сократит 6 тысяч рабочих мест, а также остановит сотрудничество с Mercedes-Benz по разработке технологий для самоуправляемых автомобилей.

Кроме того, проблемы испытывают авиаперевозчики – об оптимизации штатов заявили, в частности, Lufthansa, Wizz Air и EasyJet.

Напомним, ранее Международный валютный фонд (МВФ) подсчитал, что в целом выход из мирового экономического кризиса потребует более 8 трлн долларов. В МВФ также официально объявили о начале мирового экономического кризиса и изменили оценку динамики глобального ВВП в 2020 году. Ожидается, что мировая экономика сократится в текущем году на 3%, однако вырастет на 5,8% в 2021-м.

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кризис увольнение сокращение коронавирус концерн Airbus

Источник: Сегодня

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