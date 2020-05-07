Коронакризис ударил по такси: Uber сократит 14% сотрудников

Американская компания заявила о резком падении спроса на ее услуги

Карантины, введенные в разных странах мира из-за пандемии коронавируса, серьезно бьют по транспортной сфере. Вслед за сокращениями в авиационной отрасли, об увольнении сотрудников теперь заявили и в американской компании Uber Technologies, которая оказывает услуги заказа такси и доставки еды.

Сокращения в Uber затронут 3,7 тыс. сотрудников отдела клиентской поддержки и специалистов по подбору кадров. Таким образом, под сокращения подпадут около 14% из 26,9 тыс. сотрудников Uber, а расходы на выходные пособия и другие виды выплат составят около 20 млн долларов.

Как объяснили в компании, это решение связано с существенным падением объема перевозок пассажиров. Акции Uber на фоне новостей о сокращениях уже подешевели на 3,2%.

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Кроме того, главный исполнительный директор компании Дара Хосровшахи планирует отказаться от базовой зарплаты до конца 2020 года. В 2019 году его базовая зарплата составила 1 млн долларов, что соответствовало 2,4% от совокупного размера вознаграждения за год в 42,4 млн долларов.

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Напомним, ранее компания Uber объявила о закрытии сервиса по доставке еды Uber Eats в Украине с 3 июня 2020 года. Также компания останавливает работу сервиса в семи других странах, где Uber Eats не удалось стать лидером или вторым номером в доставке. Сэкономленные средства Uber перенаправит на более перспективные рынки.

Как известно, в Украине все еще действуют ограничения на движение общественного транспорта, поэтому большинству жителей крупных городов приходится пользоваться такси. Но проблемы возникают и у них. О том, почему на въезде в столицу образовываются огромные пробки, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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