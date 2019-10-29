Кредиты на региональные дороги: Украина и ЕБРР договорились о финансировании

Фото: "Укравтодор"

Кабинет министров Украины и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали меморандум о взаимопонимании относительно программы финансирования региональных дорог в Украине. Документ подписали премьер-министр Украины Алексей Гончарук и вице-президент ЕБРР Алан Пиу в Мариуполе в ходе инвестиционного форума RE:think. Invest in Ukraine.

"Подписали сегодня с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Аланом Пиу меморандум относительно программы финансирования региональных дорог. Первый транш – 300 млн евро. Наши партнеры из ЕБРР будут кредитовать областные государственные администрации под местные гарантии. Начинаем с восстановления местных дорог Херсонской области", – сообщается в официальном канале премьер-министра в Telegram.

Реклама

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ожидает роста инвестиций от ЕБРР в Украину до более чем 1 млрд евро в год. Глава государства добавил, что Киев ценит сотрудничество с международными партнерами, такими как ЕБРР, Международный валютный фонд и Всемирный банк, а также заверил в готовности его развивать.

В тренде Проблема долгостроев в Украине: эксперт предложил радикальное решение

Читайте также: Украина в 2019 году может стать крупнейшим партнером ЕБРР

Также сообщалось, что в июне 2019 года Зеленский и тогдашний премьер Владимир Гройсман встретились с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти. Подробнее – в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Инвестиционный форум в Мариуполе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама