Крупная европейская авиакомпания возобновляет полеты

Немецкая авиакомпания Lufthansa, которая серьезно пострадала из-за коронавируса, со второй половины июня намерена возобновить рейсы. По данным издания Bild am Sonntag, речь идет минимум о 20 направлениях полетов.

Предполагается, что первые рейсы будут отправляться из главного центра авиакомпании во Франкфурте-на-Майне. Направления полетов включают, в частности, Майорку, Крит, Родос, Фару, Венецию, Ибицу и Малагу, то есть довольно популярные среди туристов маршруты.

Для выполнения рейсов используют 80 самолетов, которые сейчас простаивают из-за коронавируса. Как известно, Lufthansa из-за пандемии теряет около миллиона евро в час, а более 90% парка самолетов авиакомпании не используются.

Из-за этих проблем авиакомпания провела переговоры с правительством Германии о пакете спасения на 9 млрд евро. 19 мая был достигнут компромисс – правительство получит 20% акций компании в обмен на денежные вливания. Займ придется погасить в конце 2023 года.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал когда можно покупать авиабилеты в Италию. Подробнее об этом узнавайте из интервью с послом Украины в Италии Евгением Перелыгиным:

Посол Украины в Италии Видео: Сегодня

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