Ryanair уже второй раз повышает стоимость приоритетной посадки

/ Фото: AFP

Крупнейший европейский лоукостер повысил цену на популярную услугу https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/Ryanair%20%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%20%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%8B https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/Ryanair%20%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%20%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%8B 2019-07-29T11:54:29+03:00 Транспорт Ryanair уже второй раз повышает стоимость приоритетной посадки

Лоукостер Ryanair, ранее изменивший правила перевозки ручной клади, теперь поднял максимальную цену за услугу приоритетной посадки и перевозки малого багажа весом до 10 кг.

Диапазон сбора за приоритетную посадку составляет 6-12 евро и является одинаковым как в случае оформления услуги при бронировании билета, так и после этого. Ранее диапазон цен составлял 6-10 евро.

Перевозка багажа до 10 кг теперь стоит 10-17,5 евро при оформлении услуги при бронировании и 10-25 евро после покупки авиабилета. До этого Ryanair использовал диапазон цен 10-12 евро, который был одинаковым как при оформлении услуги при покупке билета, так и после этого.

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Это уже второе повышение за последние месяцы после введения Ryanair новой политики по перевозке ручной клади и малого багажа, которая начала действовать с 1 ноября 2018 года. Тогда авиакомпания уменьшила бесплатную норму ручной клади для пассажиров без приоритетной посадки только к одному предмету с габаритами до 40×25×20 см. Пассажиры, которые оплатили сбор за приоритетную посадку, могли брать на борт один чемодан с габаритами 55×40×20 см и весом до 10 кг и второй предмет с габаритами до 40×25×20 см.

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При этом Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал расследование ситуации с изменением правил провозки ручной клади и багажа лоукостерами с 1 ноября 2018 года. Такая ситуация, по данным АМКУ, может расцениваться как введение потребителя в заблуждение.

Ранее Ryanair и Wizz Air оштрафовали в Италии за те же правила по ручной клади и багажу. Антимонопольщики пришли к выводу, что лоукостеры обманывают потребителей.

При этом новости "Сегодня" разбирались, как лоукостеры зарабатывают на доплатах за дополнительные услуги, без которых пассажиры практически не могут обойтись:

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