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Крупную авиакомпанию оштрафовали на 200 миллионов долларов

9 июля, 10:04

Штраф составил 1,5% мирового оборота компании за год

Фото: REUTERS/Toby Melville
Фото: REUTERS/Toby Melville.

Авиакомпания British Airways, которая закрыла рейс в Украине, заплатит 183 млн фунтов стерлингов (около 230 млн долларов) за утечку данных клиентов. Такое решение приняло управление по вопросам информации Великобритании (ICO), передает Reuters.

Таким образом, ICO предлагает ввести штраф, равный 1,5% мирового оборота компании за 2017 год. Теперь у British Airways есть 28 дней, чтобы подать апелляцию.

"Мы удивлены и разочарованы этим начальным выводом ICO. British Airways быстро откликнулась на преступный акт относительно кражи данных клиентов. Мы не нашли никаких доказательств мошенничества или мошеннической деятельности на счетах, связанных с кражей", – заявил председатель и исполнительный директор British Airways Алекс Крус.

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Напомним, в сентябре 2018 года British Airways обнаружила, что данные кредитных карточек сотен тысяч клиентов были украдены во время хакерской атаки на ее веб-сайт и приложение. Атака затронула около 380 тысяч транзакций, однако среди похищенных данных не было информации о поездках или паспортах.

Хакеры получили доступ к именам, адресам электронной почты, информации о кредитных картах и продавали данные 244 тыс. клиентов British Airways. Стоимость "лотов" варьировалась от 9 до 50 долларов.

Ранее новости "Сегодня" также рассказывали, что уполномоченная Великобритании по вопросам информации Элизабет Денам выписала американской компании Facebook штрафную квитанцию на 500 тыс. фунтов стерлингов (более 645 тыс. долларов). Штраф на Facebook наложили из-за скандала вокруг британской компании Cambridge Analytica.

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Тег штраф, утечка, хакеры, British Airways, ICO

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