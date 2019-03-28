Кто должен ремонтировать разбитые дороги во дворах украинцев

Юрист объяснил, как добиться выполнения работ по благоустройству

Кто должен ремонтировать разбитые дороги во дворах украинцев 2019-03-28T08:12:00+02:00 Транспорт Юрист объяснил, как добиться выполнения работ по благоустройству

Яма на яме и камни вместо асфальта – такой вид имеют сотни придомовых дорог по всей Украине. "Сегодня" выясняли, что делать, если двор раскопали и оставили в таком виде.

Жители столичного дома на улице Гната Юры не один год наблюдают разруху во дворе. Тротуар здесь починили, а вот про дорогу забыли. Люди обращались на горячую линию города, а потом и в ЖЭК, но безрезультатно. В ЖЭКе говорят, что непричастны к ситуации.

Представительница департамента благоустройства Киева Наталия Лотоцкая объясняет: по правилам, навести порядок должен тот, кто раскопал участок. Но в реальности дела обстоят иначе.

"Они объясняют, что нет средств на восстановление благоустройства. Мы выписываем протоколы, предписания. Больше ничего не можем сделать", – рассказывает Лотоцкая.

Штраф тоже могут выписать – в случае, если подрядчик в течение 15 дней не привел территорию в порядок. Но сумма – слишком низкая.

"Максимальная сумма штрафный санкций на сегодняшний день – это 1700 гривен. К сожалению, эта сумма совсем не отвечает содержанию", – сетует Лотоцкая.

Но в борьбе можно пойти и дальше – в суд.

"Нужно выяснить, кто является балансодержателем. И обратиться с коллективным заявлением", – советует адвокат Виктор Чевгуз.

Балансодержателем может оказаться ЖЭК, ОСМД или фирма, которая проводила ремонт.

"Когда будет решение суда, предписание провести работы, они будут обязаны это сделать. Потому что за невыполнение судебного решения уже будет другая ответственность", – говорит адвокат.

Чтобы выиграть дело, он советует делать фотографии некачественно восстановленных дорог. Это может стать весомым доказательством, говорит специалист.

Ранее"Сегодня" разбирались, как водитель может получить компенсацию за ущерб от ям. В первую очередь, автомобилистам советуют вызывать полицию.

Также мы рассказывали, что будет с дорогами в 2019 году: хайвей до Гданська и ремонт ям. Власти обещают 185 км капитально отремонтированных трасс и тысячи километров "залатанных".

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