Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,62
29,05

Куда обращаться в случае отмены авиарейсов из-за коронавируса: в Кабмине объяснили

12 марта, 03:09

Елена Вус

Украина приостановила авиасообщение с Италией

В связи с распространением коронавируса в мире в Министерстве инфраструктуры Украины рассказали, куда обращаться гражданам в случае отмены авиационных рейсов в рамках ограничительных мер.

Об этом говорится в сообщении Департамента коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины.

Отмечается, что Мининфраструктуры инициирует временную приостановку авиасообщения с Итальянской республикой в связи с эпидемической ситуацией.

Реклама

"Учитывая введение в Италии с 10 марта по всей стране жестких карантинных мер по борьбе с распространением острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом COVID-19, в том числе в части ограничений на поездки, Министерство инфраструктуры обратилось к Госавиаслужбе с предложением рекомендовать украинским авиакомпаниям, которые осуществляют или планируют осуществлять регулярные и чартерные рейсы в/из Италии, рассмотреть возможность временной приостановки таких рейсов на период действия карантина с целью предотвращения занесения и распространения болезни на территории Украины", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что авиакомпании оптимизируют полетную программу в сообщении между Украиной и странами, в которых массово распространяются случаи коронавирусной инфекции.

В тренде
Коронавирус и смена Кабмина ударили по гривне: эксперт озвучил прогноз

"Пассажирам, рейсы которых отменены или забронированы в страны, относительно которых есть предупреждение или ограничение путешествий в связи с COVID-19, необходимо обращаться в отделы работы с клиентами соответствующих авиакомпаний. Контакты авиакомпаний и общая информация о правах пассажиров в случае задержки, отмены и отказа в перевозке размещена на сайте Госавиаслужбы https://avia.gov.ua/", – говорится в сообщении.

Напомним, 10 марта авиаперевозчик "Международные авиалинии Украины" (МАУ) отменил некоторые рейсы в Италию и еще 15 стран из-за коронавируса. Также в компании пересмотрели частоту внутренних авиарейсов.

В свою очередь, украинская авиакомпания SkyUp внесла изменения в полетную программу в Италию и Израиль в связи с распространением эпидемии коронавируса.

Напомним, Кабинет министров Украины ввел общенациональный карантин. Он введен на три недели, с 12 марта, и продлится до 3 апреля.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин Мининфраструктуры Госавиаслужба авиарейсы коронавирус Кабинет министров

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Цены на бензин и
Цены на бензин и "дизель" поползли вниз: что происходит на топливном рынкеАвто
Борьба с горе-водителями: в Киеве начали блокировать банковские счета за неуплату штрафов
Борьба с горе-водителями: в Киеве начали блокировать банковские счета за неуплату штрафовТранспорт
Коронавирус: МАУ массово отменяет рейсы, SkyUP готовит заявление
Коронавирус: МАУ массово отменяет рейсы, SkyUP готовит заявлениеТранспорт
Столичные автовокзалы продали на аукционе за 230 миллионов гривен
Столичные автовокзалы продали на аукционе за 230 миллионов гривенТранспорт
Украинский лоукостер отменяет рейсы из-за коронавируса
Украинский лоукостер отменяет рейсы из-за коронавирусаТранспорт
В метро Киева появятся табло обратного отсчета времени: стало известно, когда установят новинку
В метро Киева появятся табло обратного отсчета времени: стало известно, когда установят новинкуТранспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...