Куда обращаться в случае отмены авиарейсов из-за коронавируса: в Кабмине объяснили

В связи с распространением коронавируса в мире в Министерстве инфраструктуры Украины рассказали, куда обращаться гражданам в случае отмены авиационных рейсов в рамках ограничительных мер.

Об этом говорится в сообщении Департамента коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины.

Отмечается, что Мининфраструктуры инициирует временную приостановку авиасообщения с Итальянской республикой в связи с эпидемической ситуацией.

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"Учитывая введение в Италии с 10 марта по всей стране жестких карантинных мер по борьбе с распространением острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом COVID-19, в том числе в части ограничений на поездки, Министерство инфраструктуры обратилось к Госавиаслужбе с предложением рекомендовать украинским авиакомпаниям, которые осуществляют или планируют осуществлять регулярные и чартерные рейсы в/из Италии, рассмотреть возможность временной приостановки таких рейсов на период действия карантина с целью предотвращения занесения и распространения болезни на территории Украины", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что авиакомпании оптимизируют полетную программу в сообщении между Украиной и странами, в которых массово распространяются случаи коронавирусной инфекции.

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"Пассажирам, рейсы которых отменены или забронированы в страны, относительно которых есть предупреждение или ограничение путешествий в связи с COVID-19, необходимо обращаться в отделы работы с клиентами соответствующих авиакомпаний. Контакты авиакомпаний и общая информация о правах пассажиров в случае задержки, отмены и отказа в перевозке размещена на сайте Госавиаслужбы https://avia.gov.ua/", – говорится в сообщении.

Напомним, 10 марта авиаперевозчик "Международные авиалинии Украины" (МАУ) отменил некоторые рейсы в Италию и еще 15 стран из-за коронавируса. Также в компании пересмотрели частоту внутренних авиарейсов.

В свою очередь, украинская авиакомпания SkyUp внесла изменения в полетную программу в Италию и Израиль в связи с распространением эпидемии коронавируса.

Напомним, Кабинет министров Украины ввел общенациональный карантин. Он введен на три недели, с 12 марта, и продлится до 3 апреля.

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