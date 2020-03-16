Кулеба разоблачил обман: вирусом можно заразиться и в Египте

Министр попытался убедить украинцев отказаться от поездок за границу во время пандемии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил украинцев отказаться от поездок за границу и не верить туроператорам, которые убеждают, что якобы в теплых странах сложно заразиться коронавирусом.

Такое заявление министр сделал во время презентации плана действий МИД в связи с пандемией коронавируса.

Он призвал украинцев не ехать в туристические поездки и в целом отказаться от поездок за границу.

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"Особенно в такие страны как Египет, где ситуация очень сложная. И каждый день я получаю сообщения о том, что очередные чартеры туристических кампаний отбывают, вывозят наших граждан в Египет, обещая, что все будет прекрасно, что там отличный сухой климат, высокая температура, при которой коронавирус не размножается, и весь этот бред. Люди, вам грубо врут для того, чтобы на вас зарабатывать и губить ваше здоровье", – подчеркнул Кулеба.

Министр заявил, что туристических операторов, которые агитируют украинцев выезжать за границу по дешевым турам, не интересует будущее и здоровье украинцев.

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"Их интересует исключительно их экономическая модель и их заработок. Я призываю вас отказаться от путешествий за границу в этот сложный период", – подытожил Кулеба.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что украинские туристы, которые сейчас находятся в Египте, должны самостоятельно планировать свое возвращение в Украину.

Ранее Министерство иностранных дел Украины сообщило, что в курортном городе Шарм-Эль-Шейх на карантин перевели 750 украинских туристов. Сегодня же глава министерства Дмитрий Кулеба уточнил, что туда уже прибыл наш консул. Он проконтролирует, чтобы туроператоры выполнили обязательства и вывезли людей.

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев отказаться от заграничных путешествий и поездок по Украине. Глава правительства рассказал, что для предотвращения распространения эпидемии коронавируса в Украине больницам передали миллионы масок; продолжается закупка и передача больницам сотен тысяч тестов на выявление коронавируса; в помощь больницам по территории Украины запускают передвижные лаборатории; продолжаются переговоры с крупнейшими производителями лекарств и аптеками.

Видео: t.me/PM_Shmigal

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