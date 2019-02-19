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Лоукостер открывает два новых рейса из Украины в Грецию

Сегодня, 12:47

Полеты будут осуществляться по два раза в неделю по каждому из направлений

Фото: airportkiev / Facebook
Фото: airportkiev / Facebook.
Лоукостер открывает два новых рейса из Украины в Грецию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/bde/1eb/5c6bde1ebd64a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/bde/1eb/5c6bde1ebd64a.jpg Транспорт Полеты будут осуществляться по два раза в неделю по каждому из направлений

Лоукост-авиакомпания Wizz Air объявила об открытии рейсов из Киева - в Салоники и Афины (Греция). Об этом говорится в сообщении на официальной странице авиакомпании в Facebook.

Как сообщили в лоукостере, рейс Киев – Салоники будет осуществляться с 20 мая по понедельникам и пятницам.

Рейс Киев – Афины запустят с 21 мая. Полеты по этому маршруту будут осуществляться по вторникам и субботам.

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С учетом двух новых рейсов маршрутная сеть Wizz Air из Украины достигла 45 направлений. 

Напомним, в начале февраля 2018 года управление гражданской авиации Греции одобрило заявки лоукостеров Wizz Air и Ryanair на полеты в Украину.

Полеты Ryanair на линии Афины – Киев согласованы с частотой два раза в неделю со 2 апреля 2019 года на самолетах Boeing 737-800. Авиаперевозчик анонсировал открытие рейса Киев - Афины еще в ноябре 2018 года.

Кроме того, греческой авиакомпании Astra Airlines разрешили выполнять рейсы между Афинами и Киевом на самолетах BAe 146 два раза в неделю с 31 марта 2019 года.

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Тег Киев, рейсы, авиа, лоукост, Афины, авиарейсы, Wizz Air, Салоники, лоукостер

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