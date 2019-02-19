Лоукостер открывает два новых рейса из Украины в Грецию
Полеты будут осуществляться по два раза в неделю по каждому из направлений
Лоукост-авиакомпания Wizz Air объявила об открытии рейсов из Киева - в Салоники и Афины (Греция). Об этом говорится в сообщении на официальной странице авиакомпании в Facebook.
Как сообщили в лоукостере, рейс Киев – Салоники будет осуществляться с 20 мая по понедельникам и пятницам.
Рейс Киев – Афины запустят с 21 мая. Полеты по этому маршруту будут осуществляться по вторникам и субботам.
С учетом двух новых рейсов маршрутная сеть Wizz Air из Украины достигла 45 направлений.
Напомним, в начале февраля 2018 года управление гражданской авиации Греции одобрило заявки лоукостеров Wizz Air и Ryanair на полеты в Украину.
Полеты Ryanair на линии Афины – Киев согласованы с частотой два раза в неделю со 2 апреля 2019 года на самолетах Boeing 737-800. Авиаперевозчик анонсировал открытие рейса Киев - Афины еще в ноябре 2018 года.
Кроме того, греческой авиакомпании Astra Airlines разрешили выполнять рейсы между Афинами и Киевом на самолетах BAe 146 два раза в неделю с 31 марта 2019 года.
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