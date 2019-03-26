Лоукостер открывает новый рейс из Украины в Германию

Самолеты по новому маршруту будут летать дважды в неделю

Фото: airportkiev / Facebook.

Лоукостер открывает новый рейс из Украины в Германию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/bde/1eb/5c6bde1ebd64a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/bde/1eb/5c6bde1ebd64a.jpg 2019-03-26T13:13:00+02:00 Транспорт Самолеты по новому маршруту будут летать дважды в неделю

Лоукост-авиаперевозчик Wizz Air объявил об открытии нового рейса из Киева в Лейпциг (Германия). Рейсы по новому маршруту начнут выполнять с 5 июля.

Полеты будут выполняться дважды в неделю – по понедельникам и пятницам, сообщила пресс-служба авиакомпании.

"Рады поделиться с нашими украинскими пассажирами хорошими новостями и объявить об открытии нового рейса, который соединит столицу Украины с немецким городом Лейпциг и станет 29-м маршрутом Wizz из Киева", – сообщил лоукостер.

С учетом нового маршрута Wizz Air предлагает перелеты из Украины по 45 направлениям в 13 стран.

Напомним, Wizz Air с 1 марта запустил рейс по маршруту Киев – Бремен (Германия). Рейсы в марте 2019 года будут выполняться по понедельникам и пятницам, а уже с апреля и далее – по вторникам и субботам.

Кроме того, сообщалось, что Wizz Air и SkyUp заинтересовались работой с аэропортом "Черновцы". Лоукостеры планируют осуществлять международные рейсы из этой воздушной гавани.

Как известно, Мининфраструктуры Украины считает необходимым реконструировать ряд региональных аэропортов. При этом аэропорт Ужгорода уже возобновил работу после трехлетнего перерыва:

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