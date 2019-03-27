Лоукостер открывает новый рейс из Украины в Испанию
Самолеты начнут летать с осени по два раза в неделю
Лоукост-авиакомпания Ryanair с 29 октября 2019 года откроет новое направление из Киева в Валенсию. (Испания). Рейс будет осуществляться из аэропорта "Борисполь".
Согласно информации в системе бронирования локуостера, рейсы будут выполняться два раза в неделю - по вторникам и субботам.
Таким образом, локукостер откроет 27 направление из Киева.
Напомним, Ryanair планирует запустить рейсы из Одессы и Харькова. Самолеты будут летать в Краков, Вроцлав, Катовице и Вильнюс.
Также авиакомпания планирует в октябре открыть новые направления из Киева. А с первой недели апреля Ryanair откроет пять новых направлений из Украины – в Дублин, Софию, Пафос, Манчестер и Афины.
Тем временем, лоукост-авиаперевозчик Wizz Air объявил об открытии нового рейса из Киева в Лейпциг (Германия). Рейсы по новому маршруту начнут выполнять с 5 июля. Самолеты будут летать дважды в неделю – по понедельникам и пятницам. С учетом нового маршрута Wizz Air предлагает перелеты из Украины по 45 направлениям в 13 стран.
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