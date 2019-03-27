Лоукостер открывает новый рейс из Украины в Испанию

Самолеты начнут летать с осени по два раза в неделю

Фото: AFP

Лоукостер открывает новый рейс из Украины в Испанию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/451/e45/5c5451e4503a4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/451/e45/5c5451e4503a4.jpg 2019-03-27T18:40:12+02:00 Транспорт Самолеты начнут летать с осени по два раза в неделю

Лоукост-авиакомпания Ryanair с 29 октября 2019 года откроет новое направление из Киева в Валенсию. (Испания). Рейс будет осуществляться из аэропорта "Борисполь".

Согласно информации в системе бронирования локуостера, рейсы будут выполняться два раза в неделю - по вторникам и субботам.

Таким образом, локукостер откроет 27 направление из Киева.

Напомним, Ryanair планирует запустить рейсы из Одессы и Харькова. Самолеты будут летать в Краков, Вроцлав, Катовице и Вильнюс.

Также авиакомпания планирует в октябре открыть новые направления из Киева. А с первой недели апреля Ryanair откроет пять новых направлений из Украины – в Дублин, Софию, Пафос, Манчестер и Афины.

Тем временем, лоукост-авиаперевозчик Wizz Air объявил об открытии нового рейса из Киева в Лейпциг (Германия). Рейсы по новому маршруту начнут выполнять с 5 июля. Самолеты будут летать дважды в неделю – по понедельникам и пятницам. С учетом нового маршрута Wizz Air предлагает перелеты из Украины по 45 направлениям в 13 стран.

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