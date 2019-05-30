Лоукостер Ryanair объявил суточную распродажу 100 тысяч билетов от 9,99 евро

Купить билет по акционной цене можно будет только до конца суток 31 мая

Ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair, самолеты которой летают из четырех украинских городов (Киева, Львова, Харькова и Одессы), объявила суточную распродажу дешевых авиабилетов на разные направления по цене от 9,99 евро. Купить билет по акционной цене можно будет только до конца суток 31 мая.

Согласно условиям акции от Ryanair, билеты по акционной цене можно приобрести 30 и 31 мая 2019 года. Но касаются они не всех путешествий, а только тех, которые будут осуществляться в период с 31 мая по 30 сентября.

Фактически это означает, что лоукостер для пассажиров предоставил прекрасную возможность приобрести дешевые билеты в период летних отпусков. Например, из киевского "Борисполя" за 9,99 евро (меньше 300 гривен) можно улететь в польский город Быдгощ, за 19 евро – в Варшаву, а за 28 – в Берлин.

Полный перечень акционных маршрутов и доступных дат смотрите на сайте авиакомпании.

Напомним, Ryanair – крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания. Ее создали в Ирландии в 1985 году, главный офис компании и сегодня расположен в ирландском Дублине.



В 2018 году лоукостер официально начал работать в Украине. В целом самолеты Ryanair осуществляют рейсы в 33 странах Европы и африканском Марокко.

Напомним, Ryanair запускает новый рейс из Харькова: названы расписание и цена билетов. Новое направление будет доступно для пассажиров с 27 октября 2019 года.

Ранее мы писали, что появились доступные авиабилеты из Киева в разные города Европы.

Как сообщалось, крупнейший лоукостер Европы "украинизировал" Киев, Одессу и Львов. К переименованию украинских городов латиницей также присоединились еще три аэропорта.

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