Лоукостер Ryanair отменил 400 рейсов из-за забастовки пилотов

Страйк продлится почти сутки, в протесте участвуют работники авиакомпании в нескольких странах Европы

Пилоты лоукост-авиакомпании Ryanair сегодня, 10 августа, начали самую масштабную забастовку в истории перевозчика. Из-за забастовок в Нидерландах Ryanair уже подала в суд, однако судьи разрешили проведение страйка. В Германии забастовка стартовала в 3:01 и продлится до 2:59 субботы, 11 августа, передает Deutsche Welle.

К забастовке также намеревались присоединиться пилоты компании из Бельгии, Ирландии и Швеции.

В общей сложности 400 из 2400 европейских рейсов 10 августа отменены. Только в Германии были отменены 250 рейсов Ryanair.

Таким образом, забастовка нарушит планы путешествий более 55 тысяч пассажиров, из них около 42 тысяч – в Германии.

Авиакомпания предложила пассажирам альтернативные билеты на другие рейсы, и заявила о готовности возместить стоимость билета, если замена даты вылета пассажиров не устроит.

Пилоты бастуют из-за того, что авиакомпания не соглашается поднять им зарплаты и улучшить условия труда. Профсоюз в Нидерландах сообщал, что в течение восьми месяцев вел переговоры с Ryanair по поводу оплаты и условий труда пилотов.