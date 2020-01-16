Украинский лоукостер запускает новый рейс: что известно

Авиаперевозчик открывает новый рейс в столицу Грузии из Одессы

Фото: SkyUp Airlines / Facebook

Авиакомпания SkyUp, которая в декабре запустила сразу четыре новых рейса из Харькова, открыла продажу билетов на рейс из Одессы в Тбилиси. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Рейсы будут выполняться с 28 мая по 4 октября 2020 года, по четвергам и воскресеньям.

Стоимость билета в один конец без багажа по состоянию на момент публикации составляет:

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Одесса – Тбилиси – от 1289 грн;

Тбилиси – Одесса – от 1341 грн.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что авиаперевозчик SkyUp недавно открыл дешевые рейсы в Париж.

Также мы сообщали о том, что летом следующего года SkyUp будет выполнять рейсы из Львова в Ираклион, Батуми, Бургас и Барселону.

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В целом, в 2019 году украинцы стали летать чаще, а авиакомпании расширяют карту полетов.

Новости "Сегодня" также разбирались, как лоукостеры зарабатывают на доплатах за дополнительные услуги, без которых пассажиры практически не могут обойтись:

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