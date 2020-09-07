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Лоукостер Wizz Air ввел дополнительную плату за места рядом

7 сентября, 11:04

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

При этом пассажиры не могут рассчитывать на посадку в первом ряду

Лоукост-авиакомпания Wizz Air, которая ранее отменила более 30 рейсов из Украины, ввела сбор за гарантированное предоставление соседних мест в салоне самолета взрослым путешественникам, которые летят вместе. Об этом сообщает профильное издание Avianews.

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Новой услугой "Места рядом" могут воспользоваться только два взрослых пассажира, если они покупают билеты в рамках одного бронирования по тарифу Basic без включенного выбора мест. В обычном случае система регистрации может рассадить пассажиров, не выбравших места, даже из одного бронирования в разных частях салона.

Услуга стоит 12 евро за перелет в одну сторону и 24 евро за перелет в обе стороны. Если бронирование оформляется сразу туда-обратно, сбор необходимо оплатить в обе стороны.

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Оплата сбора не позволяет выбирать места, но гарантирует посадку рядом в салоне. При этом пассажиры точно не могут рассчитывать на размещение в аварийных рядах и первых рядах рядом со входом в самолет. Номера мест путешественники смогут узнать только после прохождения онлайн-регистрации, которая открывается за 48 часов до времени вылета.

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Wizz Air начал присваивать конкретные места в посадочных талонах всем пассажирам в 2015 году. До этого лоукостер применял свободную рассадку, когда пассажир при входе в салон мог занять любое свободное кресло кроме мест в первых и аварийных рядах.

Напомним, с 7 августа в Украине ввели авиационный сбор для пассажиров. Это предусмотрено законом о внесении изменений в Воздушный кодекс. С каждого пассажира, который летит в пределах Украины, взимается государственная пошлина в размере 0,5 доллара. На международных рейсах сумма составляет 2 доллара.

Кроме того, Напомним, Украина с 29 августа по 28 сентября закрыла границы страны для иностранных граждан, а Кабмин принял решение продлить карантин до 1 ноября.

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