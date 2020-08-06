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Лоукостеру Ryanair грозит запрет на полеты в Италию

6 августа, 15:46

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Власти страны уличили авиакомпанию в нарушении правил карантина

Итальянское управления гражданской авиации (ENAC), которое ранее выдало лоукостеру Ryanair разрешение на полеты Украина – Италия, теперь пригрозило этой ирландской авиакомпании приостановкой лицензий. Как сообщает издание The Brussels Times, лоукостера обвиняют в несоблюдении правил безопасности, связанных с пандемией коронавируса.

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ENAC уже направило предупреждение Ryanair. Но при этом управление также "уведомило компетентный ирландский орган" о "неоднократных нарушениях норм здравоохранения по COVID-19", которые были введены итальянским правительством. Речь идет о "несоблюдении принципов социального дистанцирования" и порядка действий сотрудников авиакомпании в ситуациях, когда выполнение этих условий невозможно по объективным причинам.

"Если будет установлено дальнейшее невыполнение обязательств, ENAC будет обязан применять положения навигационного кодекса и приостановить все авиационные перевозки в национальных аэропортах, что потребует от перевозчика перенаправления всех пассажиров, которые уже имеют билеты", – заявили в итальянском регуляторе.

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В самом Ryanair отвергают обвинения ENAC и утверждают, что делают все возможное для защиты пассажиров.

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"Заявления ENAC не соответствуют действительности. Ryanair соблюдает меры, установленные итальянским правительством, и наши клиенты могут быть уверены, что мы делаем все возможное, чтобы уменьшить взаимодействие как на наших самолетах, так и в аэропортах для защиты здоровья наших пассажиров", – ответила авиакомпания.

Напомним, ранее также стало известно, что с середины марта по июнь 2020 года Ryanair сократил пассажиропоток на 99%, до 500 тыс. человек. При этом доходы Ryanair сократились на 95% – до 125 млн евро, а расходы – на 85%. Это произошло из-за карантинных ограничений, введенных разными странами из-за пандемии коронавируса.

Напомним, ранее эксперты подсчитали, что из-за пандемии коронавируса авиакомпании по всему миру понесут в целом 84 млрд долларов убытков за 2020 год. При этом в 2021 году убытки могут достичь и вовсе 100 млрд долларов из-за проблем, связанных с восстановлением пассажиропотока, а также снижением тарифов на билеты в борьбе за клиента.

Как известно, кроме транспортной сферы, от пандемии коронавируса сильно пострадал и туризм. Новости "Сегодня" ранее выясняли, можно ли вернуть деньги за уже оплаченные путевки:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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