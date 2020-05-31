Lufthansa готова к банкротству: в компании объяснили выгоду такого решения

Банкроство кажется членам правления компании более удачным выходом, чем государственная помощь

Немецкая авиакомпания Lufthansa, которая серьезно пострадала из-за коронавируса, все еще рассматривает вариант объявления банкротства. Об этом сообщил член правления компании в интервью изданию Focus. Как уточняет Deutsche Welle, речь идет об особом варианте банкротства, согласно которому компания сохранит управления собственными активами.

Сообщается, что такой вариант представляется членам правления компании более выгодным, чем государственная помощь. Например, в случае банкротства возмещение авиабилетов могут прекратить. А сумма компенсаций скопилась немалая – 1,8 млрд евро.

Также банкротство облегчит увольнение сотрудников и закрытие убыточных дочерних предприятий. То есть Lufthansa сможет уволить не до 10 тысяч сотрудников, как планировала, а гораздо больше.

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"Отказ от пакета помощи станет сигналом федеральному правительству о необходимости новых переговоров с Брюсселем", - цитирует Focus одного из членов наблюдательного совета Lufthansa.

Ранее в Lufthansa заявляли, что теряют миллион евро в час, поэтому резервы почти четыре миллиарда евро могут закончиться уже осенью. В компании предполагают, что банкротство с сохранением контроля над собственными активами станет возможным не ранее 2021 года. Это заявление руководство Lufthansa сделало во время переговоров с немецким правительством, который предложил пакет финансовой поддержки на общую сумму около 9 млрд евро.

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Впрочем, наблюдательный совет Lufthansa отложила решение об утверждении этого пакета помощи. Причина – предостережение о возможных требований Европейской комиссии для защиты конкуренции на рынке авиаперевозок Европы. Речь идет о возможной потере авиаперевозчиком временных слотов в базовых для него аэропортах – Франкфурта-на-Майне и Мюнхена. Поэтому в компании опасаются, что условия Еврокомиссии "приведут к ослаблению функций хабов" этих двух аэропортов.

Напомним, ранее стало известно, чтоLufthansa намерена возобновить рейсысо второй половины июня.

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