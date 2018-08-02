Массовые проверки маршруток: что показала инспекция в Черкассах

Сегодня, 00:42

Проверки пассажирского транспорта по всей стране начались после серии резонансных ДТП


Двери не открываются, огнетушители ржавые, а вместо аптечки – коробка с грязными бинтами: в Черкассах проверяют пассажирских перевозчиков. Автобусы и маршрутки по всей стране инспектируют вторую неделю, после череды резонансных ДТП с множеством смертельных исходов.

Так, водитель автобуса Сергей Донцов, несмотря на сорокалетний стаж за рулем, не знал, что огнетушитель в машине нужно регулярно менять. Ему после проверки вручили предупреждение – в течение месяца заменить огнетушитель.

А другой автобус вообще вышел на маршрут без техосмотра, а в его аптечке были просроченные препараты. Водитель Юрий Бондаренко оправдывался тем, что автобус – не его, а он подменяет коллегу, но отговорки на проверяющих не подействовали – и водителю выписали штраф в 680 грн.

Штраф грозит и водителю Сергею Явнюку – за то, что в его маршрутке не работает аварийное открытие дверей.

За неделю операции "Перевозчик" в Черкасской области проверили более 800 транспортных средств, причем нарушения обнаружили у каждого второго. Но штрафуют не всех – составили 200 админпротоколов, а остальные отделались предупреждением.

Там временем, операция "Перевозчик" в Украине продолжается, и сроков ее окончания правоохранители не называют.
автобус, маршрутки, проверки, инспекция

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Источник:

"Сегодня"

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