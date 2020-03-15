МАУ могут наказать за заоблачные цены на билеты: что грозит компании

Киевское областное территориальное управление Антимонопольного комитета Украины начало расследование из-за резкого подорожания билетов Международной авиакомпанией Украины (МАУ) за сутки до закрытия границ в связи с коронавирусом. Об этом сообщил глава Киевского теруправления Алексей Хмельницкий на своей странице в Facebook.

По его словам, компании грозит штраф в размере 10% от годовой прибыли.

"В этой чрезвычайной ситуации в Антимонопольный комитет поступили сообщения, что крупнейший национальный авиаперевозчик – Международные авиалинии Украины – резко поднял цены на билеты на последние, перед остановкой авиасообщения, дни. Иллюстрируют обращения такими данными: билет эконом-класса Лондон-Киев на 15 марта стоит 24 тыс грн, при том накануне билет стоил менее 10 тысяч", – говорится в сообщении.

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Также Хмельницкий уточнил, что сейчас в Антимонопольном комитете изучают данный вопрос. Штраф наложат, если факт спекуляции подтвердится.

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Напомним, что ночью 17 марта в Украине прекращается регулярное международное авиасообщение. Гражданам Украины, которые не успеют в течение этого времени вернуться домой, в Кабмине рекомендуют обратиться в ближайшие консульства нашей страны в странах пребывания.

Кроме того, уже с 15 марта в Украине приостановили работу сразу семь пунктов пропуска.

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