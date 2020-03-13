МАУ отложила полеты в Италию: названы сроки действия ограничения

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) временно приостанавливает пролеты из Киева в два итальянских города – Рим и Милан – из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"По причине обострения ситуации в Италии, связанной с распространением COVID-19, МАУ приостанавливает выполнение рейсов из Киева в Рим и Милан", – рассказали в пресс-службе.

Ограничения будут действовать как минимум до 8 апреля. Временно будут отменены рейсы:

между Киевом и Римом в период с 15 марта по 8 апреля;

между Киевом и Миланом – с 15 марта по 14 апреля;

между Киевом и Венецией – с 12 марта по 12 апреля.

Пассажиры отмененных рейсов могут переоформить билеты или вернуть за них деньги. В авиакомпании добавили, что из-за большого количества обращений время ожидания ответа сейчас длиннее, чем обычно.

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"Тех, у кого дата вылета запланирована после 15 апреля, просим отложить обращение в контакт-центр по несрочным вопросам", – попросили в пресс-службе.

В авиакомпании заверили, что делает все возможное для обеспечения своевременной обратной связи по всем обращениями.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что авиакомпания МАУ хотела отменить около двух тысяч рейсов этой весной. Такое решение было принято руководством в связи с угрозой распространения коронавируса.

В аэропорт "Борисполь" вечером 12 марта прилетел самолет с пассажирами из Милана. Трех из них после температурного скрининга отправили в больницу, чтобы провести тесты на новый коронавирус.

Как известно, в Италии число людей, скончавшихся в результате пневмонии из-за заражения коронавирусом за прошедшие сутки возросло на 189 и составило 1016 человек. Вирус выявлен уже у более чем 15 тысяч человек.

А в Минздраве рассказали, как чувствует себя первый зараженный коронавирусом украинец и с кем он контактировал.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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