Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,86
29,05

МАУ отложила полеты в Италию: названы сроки действия ограничения

13 марта, 18:04

Виктория Подолянец

Причиной ограничения полетов в Рим и Милан стала пандемия коронавируса

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) временно приостанавливает пролеты из Киева в два итальянских города – Рим и Милан – из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"По причине обострения ситуации в Италии, связанной с распространением COVID-19, МАУ приостанавливает выполнение рейсов из Киева в Рим и Милан", – рассказали в пресс-службе.

Ограничения будут действовать как минимум до 8 апреля. Временно будут отменены рейсы:

  • между Киевом и Римом в период с 15 марта по 8 апреля;
  • между Киевом и Миланом – с 15 марта по 14 апреля;
  • между Киевом и Венецией – с 12 марта по 12 апреля.

Пассажиры отмененных рейсов могут переоформить билеты или вернуть за них деньги. В авиакомпании добавили, что из-за большого количества обращений время ожидания ответа сейчас длиннее, чем обычно.

Реклама

"Тех, у кого дата вылета запланирована после 15 апреля, просим отложить обращение в контакт-центр по несрочным вопросам", – попросили в пресс-службе.

В авиакомпании заверили, что делает все возможное для обеспечения своевременной обратной связи по всем обращениями.

В тренде
"Коррупционный клещ": Зеленский и Шмыгаль объявили о ликвидации ГАСИ

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что авиакомпания МАУ хотела отменить около двух тысяч рейсов этой весной. Такое решение было принято руководством в связи с угрозой распространения коронавируса.

В аэропорт "Борисполь" вечером 12 марта прилетел самолет с пассажирами из Милана. Трех из них после температурного скрининга отправили в больницу, чтобы провести тесты на новый коронавирус.

Как известно, в Италии число людей, скончавшихся в результате пневмонии из-за заражения коронавирусом за прошедшие сутки возросло на 189 и составило 1016 человек. Вирус выявлен уже у более чем 15 тысяч человек.

А в Минздраве рассказали, как чувствует себя первый зараженный коронавирусом украинец и с кем он контактировал.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Италия билеты авиация вирус МАУ коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: как курсируют поезда
Коронавирус в Украине: как курсируют поездаТранспорт
Борьба с горе-водителями: в Киеве начали блокировать банковские счета за неуплату штрафов
Борьба с горе-водителями: в Киеве начали блокировать банковские счета за неуплату штрафовТранспорт
Крупный туроператор отменяет чартеры из-за коронавируса
Крупный туроператор отменяет чартеры из-за коронавирусаТранспорт
Коронавирус: МАУ массово отменяет рейсы, SkyUP готовит заявление
Коронавирус: МАУ массово отменяет рейсы, SkyUP готовит заявлениеТранспорт
"Укрзализныця" отменила четыре международных поездаТранспорт
Столичные автовокзалы продали на аукционе за 230 миллионов гривен
Столичные автовокзалы продали на аукционе за 230 миллионов гривенТранспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...