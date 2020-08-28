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МАУ отменила рейсы из-за запрета на въезд иностранцев в Украину: список

28 августа, 17:44

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Изменение расписания затронуло даже внутренние маршруты

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ),отменяет рейсы на девяти маршрутах из-за запрета на въезд иностранцев в Украину. Еще по семи направлениям МАУ сократит число полетов. Об этом сообщает профильное издание Avianews.

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Так, с 14 сентября МАУ отменила следующие рейсы:

  • Киева – Запорожье;
  • Киев – Мадрид;
  • Киев – Барселона;
  • Киев – Афины (кроме двух рейсов для вывоза пассажиров);
  • Киев – Женева;
  • Киев – Дели;
  • Киев – Берлин;
  • Киев – Кишинев;
  • Киев – Херсон (с 20 сентября).

Кроме того, во второй половине сентября МАУ сократит полетную программу из Киева в Одессу, Париж, Дюссельдорф, Брюссель, Дубай, Стамбул и Тель-Авив.

Пассажиры отмененных рейсов могут подать заявку на возврат средств в полном объеме, получить ваучер с бонусом 25% для бронирования новых перелетов или бесплатно перенести дату вылета.

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В компании объяснили, что до последнего иностранцы составляли около 60% ее клиентов. Запрет на въезд затронул и внутренние рейсы, потому что иностранцы пользовались ими для пересадки на международные рейсы. Авиакомпания также предупредила, что допускает дополнительные изменения графика полетов в первой половине сентября.

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Как сообщалось, нынешний запрет на въезд иностранцев не является тотальным. Например, МИД разрешил въезд в Украину бизнес-делегациям. Существуют и другие исключения:

Напомним, ранее Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 1 ноября.

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