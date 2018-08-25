Мечта о "Мрие": канадец побывал за штурвалом украинского самолета-гиганта

В знак восхищения АН-225 канадец набил татуировки – на спине изображение "Мечты", а на руке – символику завода "Антонов" и герб с украинским флагом

Она весит 285 000 килограммов, а высотой с пятиэтажный дом. За один раз поднимает в небо 260 тонн груза – это полусотни легковых автомобилей!

Чтобы увидеть легенду украинского авиастроения воочию Макс Ревт специально прилетел из Канады. У себя в аэропорту Торонто каждый украинский самолет встречает сине-желтым флагом. Всю жизнь он мечтал сесть за штурвал "Мрии". И мы помогли это сделать!

Аэропорт в Гостомеле. На взлетной полосе украинский великан – грузовой самолет "Мрия". Вернулся с длительной командировки – шесть недель работал в Южной Америке. На Родине его встречает необычный гость – канадец Макс Ревт.

"Это удивительно. Насколько он велик и может летать. Вдохновляющее воздушное судно. Прилетел из Торонто, чтобы увидеть украинского легендарного гиганта – проехал полмира", – признается фанат украинских самолетов Макс Ревт.

В аэропорту Торонто, где работает, каждый украинский борт Макс встречает развернутым сине-голубым флагом.

Об увлечении канадца украинскими самолетами на авиастроительном заводе "Антонов" узнали из сюжета программы "Сегодня" в начале июля и пригласили Макса в Украину.

"Я ему в переписке намекнул, что "Мрия" в августе будет возвращаться из Южной Америки и несколько дней будет в Киеве. Буквально через несколько дней пишет – я забронировал билет в Украину. Естественно это был шок для меня, для нас всех. Насколько он быстро отреагировал", – признается руководитель авиаперевозок ГП" Антонов "Евгений Кива.

Макс с восторгом наблюдает как открывается нос самолета, и снимает на мобильный. Рассматривает грузовую кабину. За один рейс "Мрия" поднимает рекордных 260 тонн груза.

Родился Макс Ревт во Львове. После усыновления канадской семьей на родину приехал впервые за 19 лет. В аэропорту его встречает капитан "Мрии" Дмитрий Антонов и приглашает подняться в кабину пилотов.

Макс рассматривает каждую кнопку, каждый рычаг.

Капитан рассказывает – за 30 лет "Мрия" осуществила более тысячи трехсот полетов. Побывала на всех континентах кроме Южного и Северного полюсов.

Когда предлагает Максу самому сесть за штурвал – у парня загораются глаза. Мечта о "Мрии" – осуществилась!

"Я впервые сижу за штурвалом этого самолета. Это невероятно. Я мог только мечтать, что когда-то окажусь в кабине этого самолета", – признается фанат украинских самолетов Макс Ревт.

Аналогов в размерах и грузоподъемности украинском самолете в мире нет. 6 двигателей, шестнадцать пар шасси, размах крыльев почти 85 метров. "Мрия" за раз поднимает в воздух полсотни легковых автомобилей или 6 танков. С этим грузом несется со скоростью 800 км в час. Поэтому неудивительно, что увидеть гордость украинской авиации летят из-за океана.

В знак восхищения АН-225 канадец набил татуировки – на спине изображение "Мечты", а на руке – символику завода "Антонов" и герб с украинским флагом. Своим украинским происхождением парень гордится.

За рубежом удивляются мощности "Мрии". В Боливии диспетчеры приветствовали наш экипаж на украинском языке. За более чем месяц в Южной Америке самолет совершил 12 полетов. Каждый раз с грузом в 160 тонн. Перевез всю теплоэлектростанцию.

Капитан показывает картину, которую экипажу представили боливийские сторонники украинского великана.

"Это они сфотографировали. Кроме того, что они подарили нам такую фотографию сделанную, они футболки изготовили, стикеры всякие сделали. Именно с АН-225. Чувствуется, что люди болеют авиацией", – радуется капитан АН-225 Дмитрий Антонов.

В небо "Мрия" поднимается редко. Это – дорогое удовольствие. В основном – рейсы коммерческие. В день приезда Макса - АН-225 собирался в очередную командировку в Саудовскую Аравию. И по традиции – он провожал ее в небо, развернув желто-голубой флаг.

Ранее мы писали, что полет "Мрии" сняли с необычного ракурса.