Меньше волокиты, больше направлений: что даст Украине "открытое небо" с ЕС

Соглашение об общем авиационном пространстве принесет плюсы как пассажирам, так и перевозчикам, уверен эксперт

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В представительстве ЕС в Украине допустили, что при условии выхода Великобритании из ЕС в октябре, Украина и Евросоюз могут подписать Соглашение об общем авиационном пространстве до конца 2019 года. Ведь именно из-за спора Испании и Великобритании о статусе Гибралтара подписание было заблокировано.

Соглашение принесет выгоду как пассажирам, так и перевозчикам. Об этом сайту "Сегодня" рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце.

В частности, договоренность позволит уменьшить волокиту для авиаперевозчиков.

"Как для украинских, так и для иностранных перевозчиков снижается количество бюрократических процедур для открытия новых рейсов, пропадает необходимость дополнительных согласований с соответствующими авиационными органами в каждой стране. Достаточно получить разрешение у аэропорта, получить слоты вылета и прилета – в принципе, этого будет достаточно", – говорит Долинце.

А у пассажиров вырастут шансы полететь именно туда, куда давно хотелось, к тому же за меньшую сумму.

"[Преимущества] для пассажира, – продолжил авиаэксперт, – может вырасти количество рейсов, куда раньше не совершались или очень мало совершалось полетов. А с другой стороны – там, где совершались полеты, например, по одной авиакомпании с каждой стороны, смогут выйти новые игроки – как украинские, так и европейские. В направлениях, в которых работает три и больше авиаперевозчиков, как правило, происходит снижение стоимости перевозки".

Напомним, Украина и Европейский Союз завершили согласование текста Соглашения о едином авиационном пространстве еще в 2013 году.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявлял, что рассчитывает на подписание соглашения об "открытом небе" с Европейским Союзом на следующий день после Brexit. После подписания соглашение еще должно пройти процесс ратификации, поэтому в случае подписания документ вступит в силу в 2020 году.

К слову, в прошлом году США заморозили сотрудничество с Россией по Договору об открытом небе:

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