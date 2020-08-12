Українська
$ 27,6
32,56
  1. Новости экономики
  2. Новости транспорта

Между Украиной и Румынией пустили паром: сколько стоит пересечь границу

12 августа, 14:30

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Переправа соединила украинский и румынский берега Дуная

В Одесской области заработала паромная переправа через Дунай, работу которой начали тестировать в 2019 году. Переправа позволяет украинцам попадать в Румынию коротким водным путем вместо длинного автомобильного, который проходит через территорию Молдовы.

Реклама

Как сообщает издание "Думская", пока что на паром "Орловка – Исакча" пускают только грузовики. Дело в том, что в Румынии до 17 августа действует чрезвычайная ситуация в связи с пандемией коронавируса. Если после этой даты будет объявлено послабление карантинного режима, тогда станет возможной переправка пассажирского транспорта.

Сейчас поездка для одной фуры обходится в 50 евро, везти можно не больше 300 тонн. После открытия пассажирского сообщения с одного легкового автомобиля будут брать 15 евро, с микроавтобуса – 22 евро. Пеший путешественник должен будет заплатить 1 евро.

Планируется, что со временем количество паромов увеличится с одного до четырех. В итоге они смогут переправлять более 500 автомобилей за сутки.

В тренде
Украинцев кормят дорогой малиной: цены не падают даже в разгар сезона
Реклама

До 13 августа по взаимной договоренности с румынской стороной переправа регулируется в ручном режиме, а после этой даты перейдет на автоматический режим работы.

Напомним, ранее Румыния установила срок, до которого граждане Украине должны покинуть эту страну в связи с карантинными ограничениями. Он истек ровно в день запуска паромной переправы, 12 августа.

Подробнее о чрезвычайной ситуации в Румынии узнавайте из видео:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Румыния граница Украина паром чрезвычайная ситуация переправа паромная переправа
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

После нападения на Анастасию Луговую уволят начальника поезда и еще четырех сотрудников
После нападения на Анастасию Луговую уволят начальника поезда и еще четырех сотрудниковУкраина
Лоукостер Wizz Air снова сократил количество рейсов в Украину: названа причина
Лоукостер Wizz Air снова сократил количество рейсов в Украину: названа причинаЭкономика
С авиапассажиров в Украине начали брать деньги за вылет
С авиапассажиров в Украине начали брать деньги за вылетТранспорт
Из Украины в Турцию будет летать новый рейс: лоукостер раскрыл даты и цены
Из Украины в Турцию будет летать новый рейс: лоукостер раскрыл даты и ценыТранспорт
Лоукостеру Ryanair грозит запрет на полеты в Италию
Лоукостеру Ryanair грозит запрет на полеты в ИталиюТранспорт
Крупный европейский лоукостер нацелился на полеты в Украину
Крупный европейский лоукостер нацелился на полеты в УкраинуТранспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять