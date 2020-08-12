Между Украиной и Румынией пустили паром: сколько стоит пересечь границу

В Одесской области заработала паромная переправа через Дунай, работу которой начали тестировать в 2019 году. Переправа позволяет украинцам попадать в Румынию коротким водным путем вместо длинного автомобильного, который проходит через территорию Молдовы.

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Как сообщает издание "Думская", пока что на паром "Орловка – Исакча" пускают только грузовики. Дело в том, что в Румынии до 17 августа действует чрезвычайная ситуация в связи с пандемией коронавируса. Если после этой даты будет объявлено послабление карантинного режима, тогда станет возможной переправка пассажирского транспорта.

Сейчас поездка для одной фуры обходится в 50 евро, везти можно не больше 300 тонн. После открытия пассажирского сообщения с одного легкового автомобиля будут брать 15 евро, с микроавтобуса – 22 евро. Пеший путешественник должен будет заплатить 1 евро.

Планируется, что со временем количество паромов увеличится с одного до четырех. В итоге они смогут переправлять более 500 автомобилей за сутки.

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До 13 августа по взаимной договоренности с румынской стороной переправа регулируется в ручном режиме, а после этой даты перейдет на автоматический режим работы.

Напомним, ранее Румыния установила срок, до которого граждане Украине должны покинуть эту страну в связи с карантинными ограничениями. Он истек ровно в день запуска паромной переправы, 12 августа.

Подробнее о чрезвычайной ситуации в Румынии узнавайте из видео:

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