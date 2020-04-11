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Междугородние поездки в карантин: может ли полиция оштрафовать нелегалов

11 апреля, 04:30

Виталий Андроник, Игорь Тимофеев

Передвижение легковых автомобилей пока разрешено, однако есть нюансы

/ Фото: Pixabay

С 18 марта из-за карантина по Украине прекратили курсировать поезда и автобусы между городами и областями. Тысячи украинцев оказались далеко от дома и, чтобы вернуться, готовы платить любые деньги. На этом неплохо зарабатывают перевозчики с личными микроавтобусами и легковым транспортом. В мессенджерах и соцсетях появились объявления о регулярных перевозках. Может ли полиция оштрафовать таких нелегальных перевозчиков – идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".

"Все публичные перевозки людей подлежат лицензированию со стороны государства. Понятно, что каждый имеет право купить бус и возить в нем пассажиров. Но как только эти перевозки становятся регулярными, платными и для неограниченного круга лиц – значит, нужна лицензия", – говорит Виталий Власюк, адвокат, управляющий партнер юрфирмы "ЄПраво".

Читайте также: Запрет ездить на личных авто: как и когда в Украине могут ужесточить карантин

С другой стороны, в Украине не запретили передвижение легковых автомобилей. А легковым автомобилем считается транспорт, который предназначен для перевозки пассажиров с количеством мест не более чем девять, включая место водителя, поясняет Антон Красов, юрист и правозащитник. Поэтому перевозки пассажиров легковыми автомобилями во время карантина не запрещены и такие не являются нарушением.

"Полиция может остановить автомобиль, но нет никаких оснований для привлечения к ответственности. Такие перевозки юридически не осуществляются от имени определенного перевозчика, а фактически существуют в формате blablacar, который активно использовали водители и пассажиры до карантина", – говорит Красов.

Однако Виталий Власюк не исключает, что полиция может остановить авто или микроавтобус для выявления нелегальных перевозок. Более того, он считает, что есть шанс, что будут оштрафованы и все пассажиры как раз за нарушение карантинных ограничений. Тем более, что на въездах в города начали ставить блокпосты.

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Напомним, мэр Киева Виталий Кличко уже говорил, что в случае резкого роста заболеваемости коронавирусомв столице введут запрет на передвижение на личных автомобилях.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "2500 грн за место в микроавтобусе: как украинцы возвращаются домой из других городов".

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карантин нелегалы перевозки микроавтобус

Источник: Сегодня

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