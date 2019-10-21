Международная авиация заменила название Kiev на Kyiv

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Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) приняла решение изменить написание столицы Украины Киева на английском языке с "Kiev" на "Kyiv".

"Спасибо всем аэропортам и авиаперевозчикам за #KyivNotKiev! Особенно благодарны IATA за принятие решения использовать корректное название украинской столицы как Kyiv", – сообщается на официальной странице кампании МИД CorrectUA в Twitter.

В МИД считают, что этот шаг положил конец использованию варианта "Kiev" в международной авиационной практике.

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Как известно, Украина закрепила транслитерацию, которая предусматривает написание "Kyiv", еще в 1995 году. В октябре 2018 года Министерство иностранных дел Украины вместе с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начало онлайн-кампанию #CorrectUA, которая имеет целью популяризацию написания латинскими буквами названий городов, в том числе столицы Украины- #KyivNotKiev, #KharkivNotKharkov, #LvivNotLvov, #OdesaNotOdessа.

В рамках этой кампании лондонский аэропорт Лутон одним из первых сменил название "Kiev" на "Kyiv".

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Также после обращения посла Украины в США Валерия Чалого американский Совет по географическим названиям единогласно принял решение о замене официального названия столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv"в международной базе.

Кроме того, крупнейший аэропорт мира "переименовал" украинские города и теперь будет указывать Киев, Одессу, Львов и Запорожье в украинской транслитерации. Как рассказывали новости "Сегодня", эта воздушная гавань была открыта в марте-2019:

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