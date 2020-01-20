Минцифры запустило новую бесплатную услугу для водителей: подробности

Чтобы воспользоваться услугой, нужно авторизоваться в Электронном кабинете водителя

/ Фото: Сегодня

После запуска в тестовом режиме электронных водительских прав Министерство цифровой трансформации сообщило о запуске новой бесплатной услуги "Управление надлежащим пользователем" в электронном кабинете водителя. Услуга дает автомобилистам возможность назначать лицо, которое на законных основаниях пользуется авто, однако не является его владельцем. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Надлежащий пользователь – это лицо, которое на законных основаниях пользуется транспортным средством, которое ему не принадлежит. Возможность указывать надлежащего пользователя транспортного средства (ТС) пригодится автомобилистам в связи с появлением новых правил и налаживанием системы фото- и видеофиксации и парковки. Ведь нести ответственность за свое поведение на дороге должен непосредственно водитель авто, а не его собственник (получать уведомления о новых штрафах, платить их и так далее)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, заказчиком услуги может быть физическое или юридическое лицо, желающее стать надлежащим пользователем.

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"Для этого необходимо: 1. Авторизоваться в Электронном кабинете водителя с помощью квалифицированной электронной подписи. 2. Выбрать из списка услугу "Управление надлежащим пользователем". 3. Ввести VIN-код автомобиля, для которого лицо хочет стать надлежащим пользователем. 4. Выбрать основание для надлежащего пользования: договоренность с владельцем; доверенность на право пользования ТС; договор аренды, найма или займа; договор финансового или оперативного лизинга. 5. Ввести e-mail и телефон владельца авто. 6. Проверить свои данные и при необходимости прикрепить скан-копии доверенности или договора, которые являются основанием для надлежащего пользования. 7. Подписать созданную заявку с помощью квалифицированной электронной подписи", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после этого владелец получает письмо со ссылкой на онлайн-заявление.

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"Для успешного завершения процедуры владелец авто должен перейти по ссылке и дать согласие на это назначение. Полный цикл предоставления услуги онлайн длится один рабочий день", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на одно транспортное средство может быть назначено не более одного надлежащего пользователя.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что министр внутренних дел Арсен Аваков объяснил, что электронные документы будут иметь равнозначную юридическую силу с бумажными. Глава МВД добавил, что еще одним новшеством будет внедрение виртуальных номерных знаков. Создать электронный образ можно будет только по документам современного образца, то есть пластиковым.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что делать с брошенными авто во дворах украинских городов:

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