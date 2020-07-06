Мининфраструктуры хочет поддержать авиацию: план передали в Кабмин

Правительство будет решать вопрос о выделении денег в контексте выполнения госбюджета

Министерство инфраструктуры разработало предложения по поддержке авиационной отрасли, которая пострадала во всем мире во время карантина, и передало их на рассмотрение в Кабмин, передает "Укринформ".

Реклама

Предложения содержат краткосрочные антикризисные меры (антиэпидемиологические, экономические, социальные) по поддержке отрасли в период пандемии, направленные на ее восстановление после завершения карантина.

Читайте также: "Укроборонпром" и госпредприятие "Антонов" хотят строить самолеты для армии и полиции

В Мининфраструктуры рассказали , что совместно с Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства дорабатывают проект плана мероприятий государственной программы стимулирования экономики для преодоления негативных последствий карантинных мероприятий. План предусматривает и поддержку транспортного сектора.

При этом совсем недавно Мининфраструктуры планировало провести концессионные конкурсы для региональных аэропортов – Львова, Запорожья, Херсона и Черновцов.

Реклама

Напомним, правительство приняло решение о возобновлении работы пунктов пропуска и пунктов контроля в аэропортах Украины 12 июня.

Также мы писали о том, что авиакомпании возобновили чартерные рейсы в наиболее популярные курорты Турции и Египта, что позволит украинцам полноценно провести отпуск. Осталось немного подождать, и, возможно, ЕС также отменит свой запрет, который зависит от статистики заразившихся коронавирусом и пересматривается каждые две недели.

О том, каким будет туризм после карантина, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама