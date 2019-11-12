Министр инфраструктуры озвучил план обновления составов "Укрзлизныци"

Для этого, по мнению Владислава Криклия, надо передать в концессию непрофильные активы железной дороги

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Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время визита в Харьков сообщил о планах обновить подвижной состав"Укрзализныци", повысить качество и безопасность грузовых и пассажирских перевозок.

Для этого, говорит министр, надо передать в концессию непрофильные активы железной дороги. То есть – отдать в долгосрочную аренду инвесторам, к примеру, заброшенные отели или площадки для торговли. Всего же активов, о которых может идти речь, в "Укрзализныце" – на 10 млрд. грн.

Несколько городов, где будут воплощать этот проект со следующего года, в министерстве уже определили.

"Это, как я уже отметил, Харьков, с чем вас и поздравляю. Очень надеюсь, что вы дождетесь, когда мы сделаем здесь крутой торговый центр, а не только пустые вестибюли. Это Херсон, Николаев, Днепр, Хмельницкий и, на самом деле, и столичный вокзал планируем, потому что это очень важно", – заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Ранее стало известно, что акционерная компания "Укрзализныця", которая вернулась в сферу управления Министерства инфраструктуры, планирует до конца 2021 года завершить свое разделение на три оператора: грузовых и пассажирских перевозок и инфраструктурный.

Напомним, ранее Кабмин поручил госкомпаниям избавиться от лишнего имущества. Это решение касается и "Укрзализныци". О том, что "Укрзализныця" продаст непрофильные активы, заявлял и глава компании Евгений Кравцов.

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