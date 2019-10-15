Отменят ли поезда в Россию: Криклий дал четкий ответ

Направление в Москву за прошлый год дало 3 миллиарда гривен поступлений в бюджет

/ Фото: Pixabay

Железнодорожное сообщение с Россией, которое Украина собиралась отменить, в 2018 году обеспечило поступления в объеме 3 млрд гривен в украинский бюджет, а речь о закрытии этого сообщения пока не идет. Такое заявление сделал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Вопрос чувствительный. Напомню, что у нас фактически это направление в Москву за прошлый год дало 3 млрд гривен поступлений в бюджет. И надо понимать, что когда мы что-то перекрываем, то находим альтернативные варианты, как эти поезда могут ехать, и что эти деньги будут поступать в экономику другой страны. У нас есть обязательства перед Всемирной организацией торговли, и там предусмотрен транзит и мы пока его не ограничиваем. Если будет принято решение на высшем политическом уровне, что мы будем изолироваться, то тогда об этом будет отдельно сообщено, пока это сообщение не закрывают", – сказал Криклий.

Согласно расписанию движения пассажирских поездов на 2018-2019 годы на сайте "Укрзализныци", из украинских городов в Москву курсируют около 20 пар поездов, а также ряд беспересадочных вагонов, в частности, из Киева, Львова, Николаева, Харькова, Одессы и других.

Реклама

Напомним, в начале февраля "Укрзализныця" сократила периодичность курсирования поездов в Россию из-за падения спроса. А в октябре 2015 года Украина запретила полеты российских авиакомпаний в Украину, а также транзитные полеты российских авиакомпаний через территорию Украины.

Новости "Сегодня" также рассказывали, что в апреле 2019 года в Украине вступили в силу изменения правил железнодорожных перевозок. Подробнее о новшествах читайте в нашем материале "Чемоданы, велосипеды, коляски: какой багаж можно брать в поезда Украины".

Мы также объясняли, какие услуги могут получить пассажиры "Укрзализныци":

Читайте самые важные и инт

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама