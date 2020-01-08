Мировые авиакомпании массово отменяют полеты над Ираном: список

Решения об изменении маршрутов принимают перевозчики из разных стран

/ Фото: Flickr

Авиакомпании со всего мира отменяют полеты в воздушном пространстве Ирана после крушения украинского самолета в Тегеране и обстрела иранцами американской военной базы на территории Ирака.

В частности, уже сообщили о решении приостановить выполнение рейсов в небе над Ираном:

малайзийская Malaysia Airlines;

сингапурская Singapore Airlines;

тайваньская Taiwan's EVA;

французская Air France (также отменяются рейсы в Ирак);

немецкая Lufthansa (по данным западных СМИ);

Emirates Airline из ОАЭ;

российские "Уральские авиалинии" и S7.

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В то же время, Украина прекращает полеты всех авиакомпаний в небе над Ираном. Такое решение принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). Запрет на такие полеты будет действовать до выяснения причин катастрофы, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Напомним, пассажирский самолет Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ), совершавший рейс PS 752 Тегеран – Киев, потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана. Самолет направлялся из аэропорта имени Имама Хомейни в Киев. Не выжил никто из находившихся на борту 176 человек. Позже появилась информация о гражданстве погибших пассажиров рейса.

Видео: Reuters

Детали узнавайте на сайте "Сегодня" – В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео

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