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Мировые авиакомпании массово отменяют полеты над Ираном: список

8 января, 13:02

Решения об изменении маршрутов принимают перевозчики из разных стран

/ Фото: Flickr

Авиакомпании со всего мира отменяют полеты в воздушном пространстве Ирана после крушения украинского самолета в Тегеране и обстрела иранцами американской военной базы на территории Ирака.

В частности, уже сообщили о решении приостановить выполнение рейсов в небе над Ираном:

  • малайзийская Malaysia Airlines;
  • сингапурская Singapore Airlines;
  • тайваньская Taiwan's EVA;
  • французская Air France (также отменяются рейсы в Ирак);
  • немецкая Lufthansa (по данным западных СМИ);
  • Emirates Airline из ОАЭ;
  • российские "Уральские авиалинии" и S7.

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В то же время, Украина прекращает полеты всех авиакомпаний в небе над Ираном. Такое решение принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). Запрет на такие полеты будет действовать до выяснения причин катастрофы, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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Напомним, пассажирский самолет Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ), совершавший рейс PS 752 Тегеран – Киев, потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана. Самолет направлялся из аэропорта имени Имама Хомейни в Киев. Не выжил никто из находившихся на борту 176 человек. Позже появилась информация о гражданстве погибших пассажиров рейса.

Видео: Reuters

Детали узнавайте на сайте "Сегодня" – В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео

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Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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Иран крушение полеты рейсы авиалинии запреты авиакрушение в Иране

Источники: Сегодня , ТАСС

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