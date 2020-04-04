Миру грозят сбои поставок продовольствия – ООН

В ФАО объяснили, когда пандемия коронавируса скажется на мировом рынке продуктов

Притом что мировые цены на продовольствие в марте резко снизились, сбои в глобальных цепочках поставок такой продукции могут начаться уже в апреле-мае. Об этом сообщила ФАО – Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.

Аналитики организации объяснили, что цепочка продовольственных поставок включает в себя производителей, потребителей, сельскохозяйственные факторы производства, переработку и хранение, транспортировку, сбыт и т.д.

"С распространением коронавируса и ростом числа больных, а также мер, направленных на сдерживание распространения вируса, в ближайшие несколько недель и месяцев глобальная система продовольствия на всех уровнях будет подвергаться множеству испытаний и нагрузок", - прогнозируют в ООН.

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ООН уже наблюдает трудности с логистикой. Также заметно влияние пандемии на сектор животноводства из-за уменьшения животных кормов и сокращение пропускной способности скотобоен.

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"В результате начиная с апреля и мая можно ожидать перебоев в поставках продовольствия", – прогнозируют эксперты ООН.

Впрочем, пока что поставки продовольствия стабильны, а ситуация на рынках в целом остается устойчивой. Запасы зерновых в мире находятся на "хорошем уровне", и прогнозы на урожай пшеницы и других основных сельскохозяйственных культур в 2020 году неплохие. "Хотя уже сейчас можно ожидать снижения производства высокоценных сырьевых товаров, например фруктов и овощей", – полагают в ФАО.

Напомним, в Украине тем временем продукты дорожают из-за карантинного ажиотажа. Новости "Сегодня" разбирались, как запастись продуктами в карантин. Где, что и почем предлагают – узнавайте из нашего сюжета:

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