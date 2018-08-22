Мост вместо парома: Украина предложит Молдове участие в масштабном проекте

Украина планирует совместно с Молдовой построить мост через реку Днестр. Об этом заявил вице-премьер-министр Владимир Кистион на совещании местных органов исполнительной власти, передает пресс-служба правительства.

Кабмин намерен выйти с предложением к молдавской стороны подписать в ближайшее время межправительственное соглашение и начать строительство моста. Данный проект является экономически выгодным не только для Украины и Молдовы, но и всего Европейского Союза, говорят в правительстве.

Кистион подчеркнул, что строительство моста позволит проложить кратчайший путь из стран Балтии на Балканы.

"Самой прямой линией от столиц балтийских стран до Бухареста, Софии, Афин или Стамбула является путь через Киев и Кишинев. А между этими столицами двух стран кратчайшим путем является автодорога через город Ямполь Винницкой области", – уточнили в пресс-службе Кабмина.

При этом нынешнее состояние транспортного сообщения на участке Ямполь – Косоуцы является неудовлетворительным, заявил вице-премьер-министр.

"До сих пор сообщение между двумя европейскими странами в районах пограничных населенных пунктов Ямполь – Косоуцы на стокилометровом расстоянии – паромное, что давно не соответствует требованиям времени и реальным потребностям государств. Строительство современного моста отражено в Транспортной стратегии Украины до 2030 года", – сказал Кистион.

Вместо парома построят мост. Карта, спутниковый снимок: Google

Напомним, в конце мая 2018 года Кабинет министров одобрил Национальную транспортную стратегию на период до 2030 года "Drive Ukraine 2030". Стратегической целью является интеграция Украины в мировую экономику и технологический скачок в сфере инфраструктуры.

Также в марте Кабмин утвердил государственную целевую экономическую программу развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения на 2018-2022 годы. За пять лет из разных источников на дороги планируется направить около 300 млрд гривен.