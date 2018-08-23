Мосты в Украине планируют строить по-новому

Сегодня, 15:05

Парцхаладзе объяснил, зачем нужны серьезные изменения строительных норм

Мосты в Украине планируют строить по-новому

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального Украины инициирует обязательное обустройство мостов дистанционными датчиками контроля строительных конструкций. Об этом сообщил замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе.

"Одна из инициатив, которую предлагаем – обязательно обустраивать мосты дистанционными датчиками контроля строительных конструкций", – написал Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

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Такое новшество позволит оперативно контролировать техническое состояние мостов, пояснил замминистра.

"Мостовые конструкции – это инженерные сооружения, которые имеют повышенную значимость. Влияние внешних факторов на них велико, что приводит к постепенному износу элементов конструкций и может вызвать его преждевременное разрушение. Последствия могут быть ужасны, стоит только вспомнить недавнюю трагедию в Генуе – человеческие жертвы, значительные финансовые затраты на восстановление. Мониторинг состояния конструкций нужен именно для предотвращения таких аварий", – добавил он.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, сколько в Украине аварийных мостов.  До конца 2018 года, как заверил Омелян, планируется провести капитальный ремонт 45 мостов. На это потратят 2,3 млрд гривен. За два года в Украине уже капитально отремонтировали 60 мостов. Текущий и средний ремонт провели на 200 мостах. 

В целом, до 2022 года на программу восстановления мостов уйдет 1 млрд долларов, отметил министр. 

Кроме того, в Киеве стало много опасных путепроводов. Ранее эксперт назвал мосты Киева, которым необходим ремонт:
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Источник:

"Сегодня"

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