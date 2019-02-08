"Можно строить": ученые НАН одобрили строительство Hyperloop в Украине

Национальная академия наук одобрила строительство Гиперлупа в Украине. Тестовая площадка может появиться уже в этом году

Фото: hyperloop-one.com.

"Можно строить": ученые НАН одобрили строительство Hyperloop в Украине Виталий Андроник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c7d/648/5c5c7d648c0ab.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c7d/648/5c5c7d648c0ab.jpg 2019-02-08T07:51:00+02:00 Транспорт Национальная академия наук одобрила строительство Гиперлупа в Украине. Тестовая площадка может появиться уже в этом году

Hyperloop в Украине быть. Год назад, в феврале 2018 года министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Украина начинает изучать строительство Hyperloop. Национальная академия наук сделала расчеты и на днях пришла к выводу, что вакуумный поезд можно строить параллельно с высокоскоростными железными дорогами.

Hyperloop представляет из себя герметичную капсулу на аэродинамической подушке, которая может развивать скорость от 500 км/ч в стальной трубе. Этот вид транспорта в 2013-м предложил Илон Маск. В теории, технология позволит транспортировать людей и грузы на скорости 1000 км/ч.

Пока Hyperloop – экспериментальный проект. Сейчас над его разработкой работает 10 компаний: четыре из них в США, остальные в Канаде, Испании, Индии, Нидерландах и Польше. Предполагается, что вакуумный транспорт соединит все мегаполисы в мире. А год назад Министерство инфраструктуры объявило о запуске проекта и в Украине под названием HypeUA. Центром разработки и тестирования вакуумного поезда станет Днепр. Испытательную площадку собираются построить уже в этом году.

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Куда может поехать украинский Hyperloop

Из Харькова до Львова за час. За столько Hyperloop мог бы проехать 875 км между двумя украинскими городами. А из Киева в Одессу и вовсе можно было бы добраться за 35 минут. Институт экономики и прогнозирования Национальной академии наук сравнил Hyperloop с четырьмя видами транспорта: высокоскоростной железной дорогой, обычными поездами, перелетом на самолете и поездкой на авто. Если из Киева во Львов ехать 5 час. 41 мин., то Hyperloop способен преодолеть 468 км между городами за 37 минут. А вместо 10 часов 32 мин из Харькова во Львов на авто – 1 час и 4 мин. на Hyperloop. Самыми дорогими из возможных маршрутов, которые могут пройти по Украине, будут Киев-Днепр и Одесса-Николаев, отмечают в НАН. Все из-за того, что через реки (Днепр и Южный Буг соответственно) придется строить мосты и туннели, что делает проект дороже.

Всего НАН предлагает восемь маршрутов для Hyperloop:

Киев-Львов (37 мин.);

Киев-Одесса (35 мин);

Киев-Харьков (33 мин);

Киев-Днепр (32 мин);

Харьков-Львов (1 ч. 4 мин.);

Одесса-Львов (47 мин.);

Днепр-Львов (1 ч.);

Киев-Винница (19 мин.).

Но будут ли выгодны маршруты – вопрос. Дело в том, что проезд будет недешевым, считают в НАН. С вакуумным поездом будут конкурировать авиакомпании, которые смогут снизить цены. К слову, скорость Hyperloop – 1080 км/ч, а самолета – 841 км/ч.

Поэтому дальнейшее исследование Hyperloop нужно основывать на пассажиропотоках между городами Украины.

"Большинство проектов высокоскоростного движения, которые сегодня действуют в Европе, не имели успеха, именно из-за завышенных прогнозных показателей пассажиропотоков. При этом надо учитывать планы соседних стран по строительству Hyperloop, что позволит объединить Украину и Европу в одну сеть. Самыми перспективными будут крупные города с высокой деловой и туристической активностью", - говорится в выводах исследования Института экономики и прогнозирования НАН.

Самая близкая к Украине страна, которая изучает строительство Hyperloop – Польша. На сегодня в Польше создали компанию Hyper Poland. Пока компания планирует развить скорость поездов около 600 км/ч для грузовых перевозок в вакууме

Сколько стоит Hyperloop

Построить Hyperloop дешевле, чем высокоскоростную железную дорогу. Строительство километра Hyperloop стоит 16-18 млн долларов. А километр высокоскоростной железной дороги – 26,7 млн долл. за км.

Компания Илона Маска SpaceX подсчитала тариф за весь маршрут в 300-650 км – 10-20 долларов. В Hyperloop Transportation Technologies для маршрута Абу-Даби-Дубай рассчитали сумму 10-15 долларов.



Фото: hyperloop.globa

По подсчетам Украинского института будущего, вакуумный туннель из Киева в Одессу можно построить за 3,6 млрд долларов. А билет бы обошелся в 19,9 долларов или 593 гривен. Хотя по другим расчетам цена билета должна быть не менее 4384 гривен, чтобы проект окупился за 30 лет.

"Реализация Hyperloop на этот момент экономически нецелесообразна. В Украине большая стоимость капитала приводит к значительным трудностям в финансировании инвестиционных проектов и их окупаемости. Финансирование из Государственного бюджета Украины – невозможно из-за нынешних макрофинансовых проблем", – говорится в отчете Украинского института будущего.

За чей счет в Украине будут строить Hyperloop

Государство не будет финансировать Hyperloop. Этим займутся частные компании. А центром разработки и испытания вакуумного поезда должен стать Днепр.

Однако сейчас над проектом работают Академия наук, предприятия "Южмаш", "Укроборонпром", Каховский завод электросварочного оборудования, инновационный парк Unit City и другие компании. Проект в Украине поддерживает корпорация Octagonal, которая работает над проектом Hyperloop в Мексике. А летом прошлого года Министерство инфраструктуры подписало меморандум с Hyperloop Тransportation Тechnologies о сотрудничестве.

Фото: hyperloop-one.com

Создавать вакуумный поезд в Украине будут в несколько этапов. Сначала ученые Национальной академии наук с другими экспертами просчитают риски и потенциал технологии. Затем – строительство тестовой площадки, еще год-два на ней будут проводиться испытания и исследования.

Пока Академия наук представила научно-техническое исследование, в котором говорится, что Hyperloop построить можно. В Украине для этого есть необходимый человеческий капитал и технологии.

"В конце февраля НАН должен представить еще одно исследование – технико-экономическое, которое покажет цифры по строительству площадки в Днепре. Площадку планируется строить на базе парка Innovation Fortpost. Hyperloop не будет строиться за счет государства – мы ищем частного инвестора или международную организацию. Возможно, это финансирование будет за счет партнеров, а их более 10. Для нас цель начать в этом году. Технология Hyperloop в Украине и других странах должна быть одинаковой, чтобы путешествовать из Украины за границу. Именно поэтому в рамках проекта мы сотрудничаем с Hyperloop Transportation Technology и обмениваемся информацией относительно технологии, мы также участвуем в разработке стандарта этого вида транспорта в сотрудничестве с компанией TÜV SÜD", – прокомментировал Александр Озеран, руководитель украинского проекта по строительству Hyperloop – HypeUA.

Напомним, в марте 20118 года в Дубае представили прототип капсулы Hyperloop – "поезд будущего" впервые показали изнутри. А в октябре первую в мире пассажирскую капсулу для поездов Hyperloop презентовали в Испании.

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АВТОР: Виталий Андроник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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