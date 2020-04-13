"Мрия" и "Руслан" против коронавируса: украинские самолеты завалили заказами

Пять украинских самолетов Ан-124 "Руслан" зафрахтованы на месяц вперед для доставки гуманитарных грузов, которые необходимы странам ЕС в борьбе с пандемией COVID-19. 11 апреля к ним присоединился крупнейший транспортник мира Ан-225 "Мрия", который после года перерыва совершил рейс в Китай. Оттуда "Мрия" должна доставить в Варшаву около 400 тонн защитных масок, костюмов, очков, дезинфекторов и аппаратов искусственного дыхания.

После этого полеты по всему миру будут почти непрерывными. 22 апреля Мрия после трех рейсов из Китая в другие страны доставит гуманитарный груз и в Украину. Как сообщили Deutsche Welle в авиакомпании "Авиалинии Антонова", "Мрия" зафрахтована до середины мая.

"Мы перевозим одним рейсом столько, сколько пять-шесть "Боингов". Надо сейчас быстро доставлять эти грузы в страны, где вспышка коронавируса… И наши самолеты сейчас нужны", – сказал директор авиакомпании Михаил Харченко.

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График полетов "Русланов" также расписан на месяц вперед. По информации госконцерна "Укроборонпром", куда входит ГП "Антонов", все эти рейсы – коммерческие. Часть из них осуществляется по программе Strategic Airlift Interim Solution (SALIS). Это программа НАТО по выполнению стратегических грузовых авиаперевозок в интересах Альянса и ЕС. Детали груза компания не разглашает. Однако, Харченко уточнил, что такие перевозки украинские самолеты осуществляют с начала марта и уже выполнили рейсы примерно в 30 стран.

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По словам Харченко, сейчас в заграничных командировках находятся почти 200 пилотов и техников. Все они должны работать в аэропортах назначения только в противоэпидемиологических костюмах и, по возможности, избегать любых контактов. Авиакомпания соблюдает и национальные правила карантина: когда экипажи возвращаются в Украину, они отправляются на обязательную обсервацию.

Напомним, что самолет "Мрия" способен перевозить грузы весом до 250 тонн. Взлетный вес "Мрии" достигает фантастической величины – 640 тонн. Среди рекордов "Мрии" – перевозки тяжелого груза массой 253,8 тонны, тяжелого моногруза – 187,6 тонны, а также груза длиной 42,1 м.

Тем временем в конструкторском бюро "Антонов" жалуются на нехватку рабочих:

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