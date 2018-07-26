"Мы строим больше дорог, чем в некоторых странах ЕС": интервью с Владимиром Омеляном

По словам министра, когда он начинал работу в должности, состояние дорожной отрасли можно было охарактеризовать как "полное отчаяние"

Запретить все маршрутки, переоборудованные в пассажирские, и ввести контроль скорости на дорогах. Такие предложения озвучил министр инфраструктуры Владимир Омелян после сразу нескольких смертельных аварий на украинских дорогах, в некоторых из которых участвовали маршрутки.

Июль оказался богат проблемами, с которыми столкнулось Министерство инфраструктуры. С началом лета украинские авиакомпании начали задерживать рейсы, а то и вообще отменять. Сотни украинцев не могли вылететь из-за границы обратно в Украину. Одна из причин – состояние самолетов украинских компаний, возраст некоторых превышает 20 лет.

Кроме того, в этом году в Украине начала воплощаться одна из важнейших реформ – дорожная. Именно ее Владимир Омелян считает одной из самых успешных. В этом году заработал Дорожный фонд. Это означает, что ремонт дорог в стране отныне имеет гарантированное финансирование. Благодаря фонду в этом году на дороги выделяется рекордная сумма, на которую отремонтируют больше дорог, чем за два предыдущих года вместе взятых. Но даже с такими темпами дорожных работ Украине понадобится не один десяток лет. И это будет не капитальный ремонт, а латание. Сколько времени и средств потребуется на восстановление украинских дорог? А кроме того, как изменятся автобусные перевозки? Безопасно ли летать на украинских самолетах? На эти и другие вопросы в интервью сайту "Сегодня" ответил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

После нескольких резонансных аварий с маршрутками вы пообещали с 1 августа запустить электронный кабинет перевозчика. В нем должна быть вся информация о перевозчике, его лицензиях, маршрутах, штрафных баллах и тому подобное. Где этот кабинет будет создаваться и что изменит его наличие?

- В этом кабинете будет размещаться и обновляться информация о подвижном составе и водителях, реквизиты перевозчика и его актуальный юридический адрес. Данная опция будет доступна для пользовании в тестовом режиме с 1 августа 2018 года. Доступ перевозчиков к своему электронному кабинету будет осуществляться на основании электронной цифровой подписи. Это будет надежной защитой от несанкционированного вмешательства третьих лиц. В дальнейшем разработанный реестр маршрутов, а также штрафные баллы за нарушения в своей работе, как и ряд других опций, будут доступны в электронном кабинете перевозчика.

Вы пообещали, что с 2019 года перевозчики должны будут иметь gps tracker, электронный билет и тахограф. Опять же, нужно ли принимать отдельные решения для внедрения таких требований, и где, как будет использоваться информация из этих устройств?

- Установка GPS-трекеров на автобусах предусмотрена порядком избрания перевозчика на конкурсе. Однако такое условие не обязательное, а дополнительное. Поэтому с 2019 года Мининфраструктуры запланировало сделать его обязательным. Это позволит контролировать использование транспортных средств.

Что касается электронного билета, то с января 2017 года в Украине могут внедрять современные системы оплаты проезда. В Белой Церкви, Виннице, Днепре, Житомире, Львове, Тернополе, Харькове, Киеве уже есть практические шаги для внедрения электронного билета на городском транспорте.

Также нет никаких запретов для использования такой системы на междугородных автобусных маршрутах.

И еще одним важным моментом является использование тахографов, которое в Украине не является обязательным. Мы готовим проект изменений относительно обязательной установки тахографов на всех пассажирских автобусах. Также тахографы будут обязательными для грузовиков, и соответствующие изменения в профильный приказ уже готовятся.

Вы готовите предложения о государственном содействии по обновлению парка автобусов для перевозчиков. Уже есть конкретные наработки?

- Вопрос по обновлению подвижного состава со стороны автоперевозчиков дискуссионный. Чтобы учесть интересы всех участников рынка, Министерство инфраструктуры открыто к диалогу. Мы готовы способствовать обновлению подвижного состава автомобильными перевозчиками. Инициирование льготных кредитных ставок для покупки автобусов, привлечение инвестиций, создание госпрограммы – это те меры, которые может принять Министерство.

Чтобы работа шла эффективнее, Министерству нужно получить от участников рынка информацию о реальных потребностях в подвижном составе по показателям категории, классности, пассажировместимости автобусов, и ориентировочном их количестве. Работа в этом направлении ведется.

Как все эти решения повлияют на пассажирские перевозки?

- Наша первоочередная задача – как можно быстрее максимально уменьшить смертность и травматизм на украинских автодорогах. Люди, приобретая билет, должны быть уверены в своей безопасности. Электронный кабинет перевозчика упростит жизнь предпринимателям и будет способствовать более эффективной работе. GPS-трекеры помогут осуществлять мониторинг и удаленный контроль транспорта – любое отклонение от маршрута будет сразу видно. Тахографы позволят уменьшить количество нарушений скоростного режима, временных норм работы и отдыха водителей. Благодаря всем этим изменениям и новшествам мы сможем сохранить на дорогах жизнь и здоровья сотням и тысячам наших граждан, обеспечим баланс интересов бизнеса и государства.

О состоянии дорог. "Укравтодор" в этом году передал 123 тыс. км дорог регионам. 47 тыс. км остается у "Укравтодора" – это дороги государственного значения. Как регионы справляются с новой нагрузкой?

- Успех каждой реформы зависит от того, насколько успешно она будет имплементирована. В случае Дорожного фонда это сработало на 100%. Я очень счастлив в связи с этим. Мы создали Дорожный фонд как гарантированный источник финансирования исключительно на украинские дороги. Это было приоритетом президента Украины и правительства, и я рад, что все понимают, что все начинается с дорог. Философия Дорожного фонда очень проста: 60% идут на дороги государственного значения – ими занимается "Укравтодор", 35% финансирования передается на уровень областей, и 5% – это украинское ноу-хау – на мероприятия, связанные с дорожной безопасностью. За последние два года нам удалось снизить смертность на дорогах на 30%. Это более полутора тысяч спасенных человеческих жизней. В 10-летней перспективе мы надеемся выйти на нулевой показатель смертности.

Мы также провели децентрализацию "Укравтодора" с запуском Дорожного фонда. 123 тыс. км дорог передано на областной уровень, 47 тыс. осталось в ведении "Укравтодора". С 1 января будет второй этап – мы передадим еще около 12 тыс. км так называемых "тешок" на баланс областей. Соответственно, "Укравтодору" останется около 35 тыс. км дорог.

"Укравтодор" недавно отчитывался, что опережает график ремонта своих дорог. А какова ситуация с дорогами, которые передали областям?

- Мы рады, что машина запустилась, потому что, когда я начинал работу в должности министра, это было полное отчаяние. Отрасль была разрушена, компаний не осталось, техники, соответственно, тоже. Никто не верил государству как заказчику для строительства дорог. Мы начинали с 2 млрд долга за 2010-2013 годы. Ремонт дорог государственного значения, за которые отвечает "Укравтодор", мы запустили после двух лет раскачки. Все поверили. Частные компании начали закупать технику, увеличивать мощности, давать надлежащее качество. Поэтому сейчас проблем, которые присущи местным дорогам, становится все меньше. За два года отремонтировано более 3000 км. В этом году планируем около 4000 км. Все дороги выполняются с минимум пятилетней, а с 2019-го с 10-летней гарантией. На местном уровне не все обладминистрации, не все руководители вовремя подготовились. Именно поэтому мы сделали рейтинг областей, где показываем и тех, кто может гордиться своей работой, и явных аутсайдеров, когда освоение средств очень незначительно. Но в целом картина по Украине хорошая. Мы имеем быстрые темпы и средства, рекордные для Украины – около 50 млрд грн на этот год на дороги. Их уже не хватает, безусловно, машина уже готова работать больше и давать больше результата. Это вопрос финансирования. Что бы мы не фантазировали, без денег не будет дорог.

Почему некоторые области еще не начали осваивать деньги и ремонтировать дороги? Это, например, Черкасская, Николаевская области.

- Человеческий фактор. Кто-то вовремя подготовился, кто-то провел тендеры, кто-то не подготовил документацию, потому что это длительный процесс. В странах Европейского Союза от планирования до физического строительства может проходить от пяти до 10 лет. В случае Украины мы тратим около полгода-год на документацию, технико-экономическое обоснование и все другие связанные вещи. Еще несколько месяцев идут на тендерные процедуры. Строительство происходит достаточно быстро – в течение одного строительного сезона. Уже абсолютное большинство компаний готовы это делать. Но если ты не успел подготовить документы и провести тендер, то просто не можешь начать строить дороги. И кто об этом думал раньше, тот весной вышел на работы. Кто пропустил, тот, соответственно, сейчас имеет серьезные задержки.

За 50 млрд грн какие дороги будут отремонтированы?

- На самом деле, мы перешли к дорогам, которые последний раз ремонтировались 30-40 лет назад. Большой компонент – это мосты, то есть те объекты, которые требуют гораздо больших бюджетов. И, безусловно, мы переходим с дорог второй категории на дороги первой категории, соответственно, их стоимость гораздо выше.

Дорожный фонд запустится на 100% только в 2020 году, и финансирование дорог вырастет вдвое, я правильно понимаю?

- Я надеюсь, что да. В этом году у нас финансирование Дорожного фонда гарантировано на 50% процентов от акцизов – это 32, млрд гривен. В следующем году это будет 75%, и с 2020 года – 100%. Но я убежден, что этого недостаточно. Есть критическая потребность запустить в следующем году отдельную программу из бюджета Украины по финансированию восстановления мостов. Это касается и запада, и востока страны, где мосты разрушены во время войны, а на западной Украине еще во время наводнения 2008 года – тогда ничего не делалось. Отдельной программой – я хотел бы, чтобы это приняли в парламенте – финансирование восстановления дорог востока Украины. Прежде всего Донецкой, Луганской областей.

В этом году будет отремонтировано 4000 км дорог – это 2,3% от всего их количества. Если фонд запустится на 100%, то Украина будет восстанавливать около 5% дорог в год. С такими темпами нам придется ремонтировать дороги 20 лет и это будет не капитальный ремонт, а текущий средний.

- Хорошо, что мы вообще начали. Ведь на самом деле было трудно убедить, что это надо делать. Все думали, ну, как-то оно само собой сделается. Мы объяснили, что это без финансирования не делается. Мы понимаем, что темпы кого-то не впечатляют в процентном соотношении, но по количеству километров мы строим больше, чем в некоторых странах ЕС, имея гораздо меньше финансирования. Та же Польша, Венгрия – они построили автобаны за счет Еврокомиссии. Например, Польша за последние шесть лет получила около 80 млрд евро в инфраструктуру, в последующие шесть лет получит около 70 млрд евро. О таких цифрах Украина пока может только мечтать. В Украине имея 20 млрд долларов можно было бы точно сделать все дороги государственного значения качественно. Но мы исходим из того бюджета, который имеем. Мы также рассматриваем вопрос платных дорог, которые будут строиться параллельно существующим. Они должны быть первой категории, с лучшим комфортом поездки, но за это надо будет платить, в первую очередь, коммерческому транспорту, возможно, и частному. Первый проект, который стартует, это Львов-Краковец. В этом году пройдут тендерные процедуры. В дальнейшем это проекты объездной вокруг Киева, дороги Киев-Белая Церковь, Николаев-Херсон-Одесса.

Относительно гарантии на ремонт дорог. Она предоставляется на все виды ремонта, или только на определенные?

- В первую очередь, это касается капитального строительства. Но мы уже требуем, чтобы гарантия предоставлялась и на средний и текущий ремонт тоже. С текущим немножко хуже, потому что это самый дешевый ремонт, и здесь высокую гарантию получить невозможно, ведь мы не вмешиваемся в дорожную основу. Минимальная гарантия этого года – 5 лет, со следующего – 10.

Ранее вы говорили, что украинцев ждет приятный сюрприз по запуску внутренних лоукостов. Вы можете раскрыть детали?

- Еще нет, мы в процессе переговоров. Но они продвигаются хорошо. Поэтому, я думаю, в этом году мы все порадуемся. Тем не менее, то, что мы обещали, мы сделали: в этом году начала работу украинская авиакомпания, которая будет работать и в лоукост-сегменте. С августа она начнет осуществлять внутренние рейсы из Харькова, Киева на Одессу, возможно также, из Львова, по очень привлекательной цене. Билеты будут стоить 500-1000 гривен в один конец. Такого на рынке, фактически, не предлагает никто.

По Национальной стратегии до 2030 года в Украине будет 50 аэропортов. То есть, предполагается реконструкция существующих и строительство стольких же новых?

- Все зависит от их состояния. На самом деле, по состоянию на 91-й год в Украине был 51 аэропорт. То есть, мы просто восстановим статус-кво. Мы видим, что украинцы летают охотно, динамика очень положительная. Если страны ЕС растут быстрее мирового показателя где-то примерно на 8-9% в год, то Украина дает плюс 30% пассажиропотока ежегодно. В первом полугодии это, опять же, рост 26%. Мы видим массовый заход новых авиакомпаний, увеличение частоты рейсов. С осени этого года полетит Ryanair – это перевозчик №1 в Европе, поэтому мы становимся все более похожими на нормальную страну Европейского Союза, к чему я всячески стремлюсь.

Украинские авиакомпании начали лето с проблемами. Начались задержки и отмены чартерных рейсов, наши граждане не могли вернуться в Украину. Кто оказался не готов: авиакомпании или турфирмы?

- Мы надеялись, что рынок будет саморегулироваться. Он не саморегулируется, поэтому необходим государственный контроль и минимальное вмешательство. На самом деле, это не уникальная ситуация для Украины, такое же переживают европейские страны в пиковые перевозки.

В Украине 93% рейсов украинскими авиакомпаниями выполняются вовремя. 7% – с опозданием; это, конечно, не может радовать, поэтому мы принимаем меры по усилению контроля. У многих компаний старый авиапарк, не все самолеты выдерживают нагрузки.

С другой стороны, есть недобросовестные туроператоры, которые продают несуществующие места в самолете, забронированные отели. Но это уже компетенция Министерства экономики.

Попутно приносим извинения украинским туристам за неудобства, но мы понимаем, что это проблема роста рынка. То есть, рынок растет быстро и не все успевают за ним.

Вы предлагаете уменьшить возраст эксплуатации самолетов до 20 лет со следующего года. Почему украинцы сейчас летают на старых самолетах?

- Эксплуатируемые самолеты регулярно проверяются. После последней проверки 24-х самолетов различных авиакомпаний восемь из них получили предписания, летать они смогут только после устранения недостатков. Поэтому украинцы летают безопасным авиафлотом. Вопрос об их возрасте – да, огромен. Мы видим объемы рынка, поэтому призываем все авиакомпании инвестировать в новый флот, потому что это и экономия их ресурсов, и репутация, в конце концов.

27 июля на сайте "Сегодня" во второй части интервью с министром инфраструктуры читайте о том, почему "Укрзализныця" повышает тарифы, будет ли в Украине Hyperloop, и чем планирует заняться Владимир Омелян после работы в министерстве.