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На место главы Морской администрации претендуют пять кандидатов: список

19 февраля, 16:45

С претендентами на должность провели собеседования

На должность главы Государственной службы морского и речного транспорта Украины – Морской администрации – в ходе начатого в 2020 году конкурсного отбора претендуют пять кандидатов. Об этом сообщила советница премьер-министра Украины Алексея Гончарука Светлана Котляревская.

В частности, в шорт-лист кандидатов на вышеупомянутую должность вошли:

  • Панченко Виталий Игоревич, который набрал в ходе конкурсного отбора 7,5 баллов;
  • Цуркан Михаил Викторович – 9 баллов;
  • Александров Алексей Игоревич – 9,25 баллов;
  • Янчук Михаил Александрович – 9,75 баллов;
  • Белов Ярослав Сергеевич – 11,4 баллов.

"Говорили сегодня с кандидатами о гидрографии, образовании в морской сфере и планах по трансформации сферы. В целом, как всегда, оценивали лидерство, коммуникацию и взаимодействие, стрессоустойчивость и достижение результатов", – добавила Котляревская.

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Ярослав Белов, который набрал наибольшее количество баллов, с декабря 2017 года занимал должность главы Государственного агентства рыбного хозяйства и в ноябре 2019 года был уволен по собственному желанию. До этого он работал первым секретарем по консульским вопросам Посольства Украины в Индии.

Напомним, в декабре 2019 года Кабинет министров Украины принял решение о старте с 3 января 2020 года повторного конкурса на занятие должности председателя Государственной службы морского и речного транспорта (Морская администрация). В октябре правительство уволило с должности главы Морской администрации Дмитрия Петренко.

Также ранее сообщалось, что порты "Херсон" и "Ольвия" передают в концессию. Новости "Сегодня" разбирались, что ждет работников:

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Источник: УНИАН

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