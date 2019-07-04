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На международной трассе в Украине нанесли разметку пластиком: опубликовано видео

4 июля, 11:11

"Укравтодор" отчитался о проведенных работах


Видео: facebook.com/pg/Ukravtodor.Gov.Ua

Пока украинские дороги планируют оборудовать шумовой разметкой, на международной дороге М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка после ремонта нанесли горизонтальную разметку пластиком. Она отличается устойчивостью к погодным условиям и хорошим коэффициентом светоотражения.

Как сообщается на официальной странице "Укравтодора", работы проведены в районе села Червоное в Винницкой области. 

Как уточнила Служба автомобильных дорог в Винницкой области, ранее на участке протяженностью пять километров проводился текущий средний ремонт.

"Завершены работы по устройству основания методом регенерации, устройству выравнивающего и верхнего слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона", – отметили дорожники.

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Напомним, также сейчас на трассе М-06 Киев – Чоп реконструируют дорожное полотно на большом участке. В частности, трассу в районе северного объезда Житомира расширят до четырех полос.

Кроме того, ранее стало известно, сколько потратят на ремонт дорог в 2020 году. Министр инфраструктуры Владимир Омелян заверил, что финансирование есть и его нужно сохранить.


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Тег трасса, Тернополь, разметка, ремонт дорог, Винницкая область, дорожники, Кропивницкий

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