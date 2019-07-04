На международной трассе в Украине нанесли разметку пластиком: опубликовано видео
"Укравтодор" отчитался о проведенных работах
Пока украинские дороги планируют оборудовать шумовой разметкой, на международной дороге М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка после ремонта нанесли горизонтальную разметку пластиком. Она отличается устойчивостью к погодным условиям и хорошим коэффициентом светоотражения.
Как сообщается на официальной странице "Укравтодора", работы проведены в районе села Червоное в Винницкой области.
Как уточнила Служба автомобильных дорог в Винницкой области, ранее на участке протяженностью пять километров проводился текущий средний ремонт.
"Завершены работы по устройству основания методом регенерации, устройству выравнивающего и верхнего слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона", – отметили дорожники.
Напомним, также сейчас на трассе М-06 Киев – Чоп реконструируют дорожное полотно на большом участке. В частности, трассу в районе северного объезда Житомира расширят до четырех полос.
Кроме того, ранее стало известно, сколько потратят на ремонт дорог в 2020 году. Министр инфраструктуры Владимир Омелян заверил, что финансирование есть и его нужно сохранить.
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