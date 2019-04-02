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На Пасху и майские праздники в Украине назначили еще один поезд

Сегодня, 12:18

Еще одному составу "прописали" дополнительные рейсы

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня
На Пасху и майские праздники в Украине назначили еще один поезд //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/ef9/c21/5c3ef9c21cbf9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/ef9/c21/5c3ef9c21cbf9.jpg Транспорт Еще одному составу "прописали" дополнительные рейсы

"Укрзализныця" (УЗ) назначила дополнительный поезд № 205 Покровск – Харьков на период с 24 апреля по 1 мая 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Поезд в указанный период будет курсировать ежедневно. Отправление из Покровска – в 09:20, прибытие в Харьков – в 14:49. В обратном направлении поезд отправится в 16:44 и прибудет в Покровск в 22:07.

Также назначены дополнительные рейсы для поезда № 111/112 Харьков – Львов.

"Билеты на дополнительные поезда можно приобрести онлайн или в железнодорожных кассах", – отмечает "Укрзализныця".

Вместе с поездом № 205 "Укрзализныця" назначила уже восемь дополнительных поездов на Пасхальные и майские праздники. Ранее сообщалось о семи дополнительных поездах на Пасху и майские

Напомним, согласно Соглашению об Ассоциации с Европейским Союзом, Украина до 2022 года должна создать конкурентные условия на железной дороге. В парламент уже внесли законопроект о "ж/д реформе". "Сегодня" разобрались, что депутаты Верховной Рады хотят сделать с железной дорогой в Украине.

Мы также рассказывали, какие услуги могут получить пассажиры "Укрзализныци":

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Тег Укрзализныця, Харьков, поезд, поезда, Пасха, рейсы, Украина, майские праздники, дополнительные поезда, Покровск

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Сегодня

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