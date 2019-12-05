На ремонт дорог в Украине нашли еще миллиард – нардеп

На ямочный ремонт украинских дорог потратят еще миллиард гривен до конца года

/ Фото: Сегодня

"Укравтодору", которому Кабинет министров разрешил применять металлургические шлаки в дорожном строительстве, выделят дополнительный миллиард гривен на ремонт дорог в 2019 году. Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании правительства 4 декабря.

"Кабмин добавил "Укравтодору" 1 миллиард 60 миллионов грн на ремонт дорог в 2019 году за счет экономии "Укравтодора" по погашению кредитов. Экономия появилась из-за укрепления курса гривни", – написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

В 2020 году на ремонт дорог государственного значения правительство намеревалось потратить до 26 млрд грн.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине рассчитывают сократить объемы ямочного ремонта автодорог, об отмене которого ранее заявляли в правительстве. По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, отказаться от проведения ямочных ремонтов планируют уже в следующем году. "На "ямках" значительно легче резать ресурсы, чем на капитальном ремонте дорог. Ведь трудно проверить, какая яма была отремонтирована", – сказал министр.

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Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, что в следующем году в Украине построят 4000 километров дорог.

К слову, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как в Харьковской области местные чиновники продавали подставной фирме асфальтовую крошку, которая осталась после ямочного ремонта дорог:

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