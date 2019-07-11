На трассах Украины устанавливают освещение на солнечных батареях

"Укравтодор" объяснил, где уже ведутся работы

Фото: Минрегионстрой.

Предложивший новую программу ремонта украинских дорог "Укравтодор" начал внедрять на трассах освещение на солнечных батареях. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

"Сейчас в работе более 60 объектов, в планах – дополнительно 30. Первоначально освещение установят на участках с наибольшим риском возникновения ДТП и на площадках габаритно-весового контроля. Освещение опасных зон, как для водителей, так и для пешеходов, уменьшает риск возникновения аварийно-транспортных происшествий, повышает общий уровень безопасности движения", – говорится в сообщении.

В частности, в Кировоградской области строится фундамент под опоры для установки автономного освещения на солнечных батареях. Также работы начаты на недавно отремонтированной дороге государственного значения М-04 Знаменка – Луганск – Изварино, где у каждого пешеходного перехода будут установлены фонари.

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"Все они (фонари. – Ред.) будут питаться от солнечной энергии, соответствующей современным требованиям экологии и экономии ресурсов. Вскоре освещение появится и на трех основных площадках для взвешивания, работающих в области, – при въезде в Кировоградскую область на дороге Н-01 Киев-Знаменка, вблизи поселка Пантаевка на М-04 и около села Степное на дороге Н-14 Александровка – Кропивницкий – Николаев", – отметили в "Укравтодоре".

Напомним, ранее в "Укравтодоре" заявили, что на ремонт украинских дорог необходимо 59 лет. Подробнее узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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