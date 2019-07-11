На трассах Украины устанавливают освещение на солнечных батареях
"Укравтодор" объяснил, где уже ведутся работы
Предложивший новую программу ремонта украинских дорог "Укравтодор" начал внедрять на трассах освещение на солнечных батареях. Об этом сообщила пресс-служба агентства.
"Сейчас в работе более 60 объектов, в планах – дополнительно 30. Первоначально освещение установят на участках с наибольшим риском возникновения ДТП и на площадках габаритно-весового контроля. Освещение опасных зон, как для водителей, так и для пешеходов, уменьшает риск возникновения аварийно-транспортных происшествий, повышает общий уровень безопасности движения", – говорится в сообщении.
В частности, в Кировоградской области строится фундамент под опоры для установки автономного освещения на солнечных батареях. Также работы начаты на недавно отремонтированной дороге государственного значения М-04 Знаменка – Луганск – Изварино, где у каждого пешеходного перехода будут установлены фонари.
"Все они (фонари. – Ред.) будут питаться от солнечной энергии, соответствующей современным требованиям экологии и экономии ресурсов. Вскоре освещение появится и на трех основных площадках для взвешивания, работающих в области, – при въезде в Кировоградскую область на дороге Н-01 Киев-Знаменка, вблизи поселка Пантаевка на М-04 и около села Степное на дороге Н-14 Александровка – Кропивницкий – Николаев", – отметили в "Укравтодоре".
Напомним, ранее в "Укравтодоре" заявили, что на ремонт украинских дорог необходимо 59 лет. Подробнее узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":
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