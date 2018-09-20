На украинских дорогах сузили полосы движения: эксперт объяснил, зачем это нужно

Сейчас в Киеве стандартная ширина – 3,75 м; это как в Германии на автобанах

В Украине с 1 сентября 2018 года разрешили сужать полосы движения на дорогах. Как пояснил советник министра инфраструктуры Украины, специалист по вопросам транспорта Виктор Загреба в интервью "Апострофу", оптимальная ширина полос на безопасной дороге не должны превышать три метра.

"В населенных пунктах полоса движения должна быть не шире, чем три метра. Ширина легкового автомобиля около 2 метров, автобуса – 2,75-2,9 м. Сейчас в Киеве стандартная ширина – 3,75 м, это как в Германии на автобанах. Только у них нет ограничения скорости совсем, а у нас якобы 50 км/час. Но часто есть полосы 4 м, 4,5 м, 5 м или 6 м. Чем шире полоса, тем быстрее по ней едет водитель, это научный факт. Соответственно, в городе ширина полос, где ходят автобусы или грузовики – 3 м, а на тихих спокойных улочках – 2,75 м, возможно, даже 2,5 м", – рассказал Загреба.

Он отметил, что в Киеве есть несколько улиц, где полосы движения уже, чем 3,75 м. Среди них – Северный мост и улица Владимирская. "Это было подано как исключение, мол, у нас нет места, а нам нужно больше полос", – сказал Загреба.

При этом специалист считает, что увеличение количества полос не избавит Киев от пробок.

"Это еще один миф. Мол, если добавить полос, то Киев поедет. Не поедет. Закон такой: добавляя новые полосы и развязки, город лишь увеличивает спрос. Например, появились тендеры на реконструкцию Голосеевского проспекта, и заказчик написал, что нужно добавить еще две полосы, их станет шесть. Возможно, в первые две недели после такого ремонта жителям района будет казаться, что пробок меньше. И многие из них пойдут покупать себе машины. Хорошее ли это решение? Нет, ибо это авто не будет где припарковать в центре. И это бесконечный процесс. США через это уже прошли и в Нью-Йорке разбирают хайвеи, снижают скорость движения, так как убедились, что система не работает", – заверил Загреба.

Напомним, сужение полос движения на дорогах Украины предусмотрено новыми государственными строительными нормами, которые вступили в силу с 1 сентября 2018 года.

Кроме того, новые нормы запрещают проектировать парковки на тротуарах и дорогах. В частности, запретят размещать паркинги на территории жилкомплексов. Альтернатива – подземные гаражи или открытые площадки в 300-500 м от дома.