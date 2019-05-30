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На украинских дорогах установят противоослепляющие экраны

30 мая, 14:14

Новшество обезопасит и водителей, и пешеходов, уверяют в Минрегионстрое

Фото: ФКУ Упрдор "Прибайкалье"
Фото: ФКУ Упрдор "Прибайкалье".

Обновленные государственные строительные нормы (ГСН) позволят с 1 сентября 2019 года размещать на украинских дорогах противоослепляющие экраны. Об этом сообщил замглавы Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе. 

По его словам, установка таких экранов позволила на четверть снизить количество ДТП на дорогах Европы.

"Продолжаем внедрять европейскую практику проектирования безопасных и качественных дорог. Одно из нововведений – возможность проектировать противоослепляющие экраны на трассах. Это нужно, в первую очередь для того, чтобы свет от встречного транспорта не ослеплял водителей вечером. Во-вторых, это дополнительный барьер для пешеходов, которые не смогут переходить дорогу в неположенных местах", – заявил Парцхаладзе.

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Он объяснил, что такие экраны имеет смысл устанавливать на дорогах с резкими и опасными поворотами, а также в местах с недостаточным освещением. Сами экраны могут быть сделаны из металла или пластика и располагаться на барьерных или парапетных ограждениях. Высота экранов рассчитывается отдельно для каждого проекта.

Напомним, это не единственные новшества, направленные на усиление безопасности на украинских дорогах. Так, рна трассах Украины появятся безопасные повороты налево. Ожидается, что новшество вдвое уменьшит количество ДТП на участках трасс, где водителям на разворотах приходится пересекать встречные полосы.


Кроме того, в Украине появятся "косые" пешеходные переходы.

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Тег ДТП, дороги, трасса, Парцхаладзе, трассы, Лев Парцхаладзе, строительные нормы, ГСН

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