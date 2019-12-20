Начался предновогодний ажиотаж на ж/д билеты

В Украине начался предновогодний ажиотаж на железнодорожные билеты.

"Укрзализныця" назначила полтора десятка дополнительных поездов и продолжила маршруты еще шести. Билеты разлетаются.

"Сегодня" разбирались, как не упустить билеты на Новый год и что делать, если нет свободных мест на "праздничные" поезда.

С приближением новогодних праздников спрос на железнодорожные билеты заметно возрастает, особенно популярная дата – 30 декабря. Только началась продажа, как за час почти все билеты разобрали.

К кассам – очереди из желающих выехать вовремя. За своими билетами на вокзал приехала киевлянка Виктория Кучеренко. В прошлом году едва успела вскочить в "последний поезд". Теперь уже знает: если не поторопится – никуда не поедет.

"Сложно было добраться домой. Потому что ажиотаж очень большой на билеты. И перед праздниками очень даже сложно это сделать", – говорит жительница Киева Виктория Кучеренко.

Поэтому в этом году киевлянка не рисковала и приобрела билеты заранее.

"С билетами нелегко, можно сказать, приходится брать заранее, за неделю, за две, это точно. Сейчас хорошо, что онлайн появилась услуга. Не выходя из дома, ты можешь посмотреть, какой вагон, какое место, и без проблем это купить", – говорит Виктория Кучеренко.

Билеты на популярные западные направления раскупают даже и в обычные выходные, а перед праздниками – тем более. Но в "Укрзализныце" уже увеличили количество поездов, которые будут курсировать в этот период.

"Осталось немного, менее двух недель до Нового года, но мы видим – выезд по основным направлениям есть, и проблем, в принципе, нет. На пике перевозки уже назначили более 35 пар дополнительных поездов, мы надеемся вывезти всех, и чтобы все были довольны", – говорит директор департамента по организации внутренних и международных перевозок АО "Укрзализныця" Александр Красноштан.

Обычно железной пользуются до 150 тыс. пассажиров в день. Перед праздниками количество возрастает почти вдвое. Поэтому в "Укрзализныце" настойчиво советуют: чтобы сохранить нервы, лучше покупать билеты заранее.

"На нашем онлайн-сайте мы запустили автоматическую систему подбора маршрутов с пересадкой. Если нет билетов прямого сообщения, система предложит воспользоваться билетом с пересадкой", – говорит директор департамента по организации внутренних и международных перевозок АО "Укрзализныця" Александр Красноштан.

Тем более в онлайн-сервисе всегда можно вернуть билет, если вдруг изменились планы, или – купить другой. Однако, если свободных мест нет, все равно стоит периодически проверять сайт. Билет обязательно появится, говорят в "Укрзализныце".

Напомним, ранее билеты на 16 поездов в Украине начали продавать за 45 суток до отправления. Эти поезда отправляются в восточном направлении – в Луганскую и Донецкую области.

Новости "Сегодня" также рассказывали, какие услуги могут получить пассажиры "Укрзализныци":

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