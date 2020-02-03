Куда украинцы ездят на поездах: топ-5 самых популярных направлений

Фото: "Укрзализныця"

Наиболее востребованным у украинцев, которые купили в 2019 году через онлайн-сервисы 30,4 млн билетов на поезда, железнодорожным направлением в 2019 году стал Киев – Харьков. Билеты на этот поезд приобрели 1,7 млн пассажиров. Об этом рассказали в пресс-службе "Укрзализныци".

В топ-5 самых популярных внутренних рейсов также вошли:

Киев-Львов (1,6 млн пассажиров);

Киев-Днепр (1,3 млн);

Киев-Винница (1,1 млн);

Киев-Одесса (0,9 млн).

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Ранее сайт "Сегодня" писало том, что в Украине назвали топ-5 наиболее крупных по пассажиропотоку вокзалов.

Также мы сообщали, что в течение 2019 года "Укрзализныця" перевезла в страны Европейского Союза, где трудится много украинцев, и обратно 942,1 тысячи пассажиров, что на 14,9 % больше показателя 2018 года.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали писал о том, что на Киевском железнодорожном вокзале открыли зал отдыха для армейцев, прежде всего для тех, кто возвращается домой из зоны боевых действий или отбывает на восток.

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