Не только МАУ: украинские авиакомпании проверят из-за катастрофы в Иране

Фото: международный аэропорт "Борисполь" / Facebook

После введения запрета полетов украинских авиакомпаний над Ираном Госавиаслужба Украины проведет внеплановые проверки отечественных авиаперевозчиков. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Проверки коснутся не только "Международных авиалиний Украины" (МАУ), чей самолет потерпел крушение после вылета из аэропорта в Тегеране.

"Госавиаслужба проведет внеплановые проверки состояния безопасности полетов МАУ. Также будут проведены дополнительные проверки состояния безопасности полетов других авиакомпаний", – написал Криклий на своей странице в Facebook.

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Также он выразил соболезнования семьям и близким погибших в авиакатастрофе.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский также заявлял, что в Украине будет проведена проверка летной годности всего гражданского флота.

"Независимо от выводов о причинах катастрофы в Иране, будет проведена проверка летной годности всего гражданского флота", – подчеркнул президент.

Напомним, пассажирский самолет Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ), совершавший рейс PS 752 Тегеран – Киев, потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана. Самолет направлялся из аэропорта имени Имама Хомейни в Киев. Не выжил никто из находившихся на борту 176 человек. Позже появилась информация о гражданстве погибших пассажиров рейса.

Видео: Reuters

Детали узнавайте на сайте "Сегодня" – В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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